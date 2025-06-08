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Crash Heads (Мод меню)

Crash Heads (Мод меню) 1.5.11

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Версия:
1.5.11
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Playgendary Limited
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 12:36
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 155 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 325
Скриншоты
Описание

Crash Heads — это ролевая игра с видом сверху и отрядом лучников. Ведите героев, чтобы победить монстров: вступите в эпическую битву и разбейте всех врагов. Мощные атаки, различные волны врагов, динамичный стиль игры со стрелами отряда, и вы находитесь в центре всего этого!


Crash Heads предлагает игрокам шесть героев с разными навыками, наборами оружия и тактиками, чтобы они могли экспериментировать и находить свой собственный способ борьбы с монстрами. Бросьте вызов своим друзьям, пригласите их на вечеринку и играйте в любое время и в любом месте.


Погрузитесь в эту захватывающую и бесплатную игру прямо сейчас! Захватывающий бой в реальном времени; массовые командные бои; огромные бои с боссами; интенсивный и захватывающий геймплей; новые функции добавляются с регулярными обновлениями.


Информация о модах

Мод 1

  • Бесплатные покупки
  • Деньги Не уменьшаются
  • Высокая скорость атаки


Мод 2

  • Неограниченное расходование драгоценных камней
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Crash Heads (Мод меню) v1.5.11 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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