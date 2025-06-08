Crash Heads (Мод меню) 1.5.11
Crash Heads — это ролевая игра с видом сверху и отрядом лучников. Ведите героев, чтобы победить монстров: вступите в эпическую битву и разбейте всех врагов. Мощные атаки, различные волны врагов, динамичный стиль игры со стрелами отряда, и вы находитесь в центре всего этого!
Crash Heads предлагает игрокам шесть героев с разными навыками, наборами оружия и тактиками, чтобы они могли экспериментировать и находить свой собственный способ борьбы с монстрами. Бросьте вызов своим друзьям, пригласите их на вечеринку и играйте в любое время и в любом месте.
Погрузитесь в эту захватывающую и бесплатную игру прямо сейчас! Захватывающий бой в реальном времени; массовые командные бои; огромные бои с боссами; интенсивный и захватывающий геймплей; новые функции добавляются с регулярными обновлениями.
Мод 1
- Бесплатные покупки
- Деньги Не уменьшаются
- Высокая скорость атаки
Мод 2
- Неограниченное расходование драгоценных камней
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Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.