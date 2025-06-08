Описание

Crash Heads — это ролевая игра с видом сверху и отрядом лучников. Ведите героев, чтобы победить монстров: вступите в эпическую битву и разбейте всех врагов. Мощные атаки, различные волны врагов, динамичный стиль игры со стрелами отряда, и вы находитесь в центре всего этого!





Crash Heads предлагает игрокам шесть героев с разными навыками, наборами оружия и тактиками, чтобы они могли экспериментировать и находить свой собственный способ борьбы с монстрами. Бросьте вызов своим друзьям, пригласите их на вечеринку и играйте в любое время и в любом месте.





Погрузитесь в эту захватывающую и бесплатную игру прямо сейчас! Захватывающий бой в реальном времени; массовые командные бои; огромные бои с боссами; интенсивный и захватывающий геймплей; новые функции добавляются с регулярными обновлениями.