WinterCraft — игра на выживание в зимнем лесу, в которой есть ресурсы и множество опасных существ. Начните сейчас, чтобы засвидетельствовать трудности!





Вас ждет захватывающая и увлекательная история в мире невероятной снежной пустыни. Примите участие в смертельной, интенсивной игре на выживание в зимнем лесу с друзьями, семьей или даже в составе клана! Это ограниченная по времени игра, в которую каждый игрок должен приложить все усилия. Получите максимальную отдачу от этой эпической, напряженной игры и настройте свой игровой процесс с помощью колод WinterCraft!