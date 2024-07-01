Monster Fishing : Tournament (Мод, Бесплатные покупки) 1.35
Monster Fishing : Tournament (Мод, Бесплатные покупки) - Это в честь всех мужчин и женщин, которые работают в мировой рыбной промышленности и только начинают свою рыболовную карьеру. С помощью смарт-устройства вы можете отправиться на рыбалку в самые известные места для рыбалки в любое время и в любом месте. Вы можете ловить рыбу, не выходя из собственного дома, даже если у вас напряженный график. Вы хотите получить максимально реалистичный опыт рыбалки в видеоигре? Теперь вы можете играть в самую передовую, практичную, полноценную трехмерную игру о рыбалке на своем мобильном устройстве.
Поскольку в эту игру играют с горизонтальной точки зрения, вид на океан может быть более обширным и панорамным. Этот широкоугольный обзор идеально подходит для наблюдения за огромными морскими просторами, особенно с этой точки обзора. Этот полнофункциональный 3D-симулятор рыбалки является самым реалистичным на рынке на сегодняшний день, и вы почувствуете себя брошенным в середину моря. На выбор предлагается более 250 видов рыб, каждая из которых воспроизводится в потрясающем 3D-формате высокой четкости на вашем устройстве.
Информация о модах
– МОД МЕНЮ
– Бесплатные покупки*
– Неограниченное количество монет
– Неограниченное количество рубинов
– Уровень
**«Бесплатные покупки» позволяют получить неограниченное количество монет/рубинов!**
Скачать Monster Fishing : Tournament (Мод, Бесплатные покупки) 1.35 взлом
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