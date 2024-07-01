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Monster Fishing : Tournament (Мод, Бесплатные покупки)

Monster Fishing : Tournament (Мод, Бесплатные покупки) 1.35

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Версия:
1.35
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Nexelon inc.
Категория:
На русском / Спортивные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 132 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 623

Monster Fishing : Tournament (Мод, Бесплатные покупки) - Это в честь всех мужчин и женщин, которые работают в мировой рыбной промышленности и только начинают свою рыболовную карьеру. С помощью смарт-устройства вы можете отправиться на рыбалку в самые известные места для рыбалки в любое время и в любом месте. Вы можете ловить рыбу, не выходя из собственного дома, даже если у вас напряженный график. Вы хотите получить максимально реалистичный опыт рыбалки в видеоигре? Теперь вы можете играть в самую передовую, практичную, полноценную трехмерную игру о рыбалке на своем мобильном устройстве.


Поскольку в эту игру играют с горизонтальной точки зрения, вид на океан может быть более обширным и панорамным. Этот широкоугольный обзор идеально подходит для наблюдения за огромными морскими просторами, особенно с этой точки обзора. Этот полнофункциональный 3D-симулятор рыбалки является самым реалистичным на рынке на сегодняшний день, и вы почувствуете себя брошенным в середину моря. На выбор предлагается более 250 видов рыб, каждая из которых воспроизводится в потрясающем 3D-формате высокой четкости на вашем устройстве.


Скриншоты

Информация о модах

– МОД МЕНЮ

– Бесплатные покупки*

– Неограниченное количество монет

– Неограниченное количество рубинов

– Уровень


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Скачать Monster Fishing : Tournament (Мод, Бесплатные покупки) 1.35 взлом

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Скачать Monster Fishing : Tournament (Мод, Бесплатные покупки) 132 Мб Ссылка 2 132 Мб

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