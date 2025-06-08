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Counter Tactical Strike : CS

Counter Tactical Strike : CS 1.1.7

Сражайся онлайн, собирай скины и докажи, кто лучший стрелок на арене
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Версия:
1.1.7
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
SergOBW Games
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Вчера, 21:23
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 173 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9
Скриншоты
Описание

Counter Tactical Strike: CS — это динамичный многопользовательский шутер от первого лица, в котором ты вступаешь в бой против реальных игроков или друзей. Выбирай сторону, хватай оружие и показывай точность, скорость и реакцию в матчах, где решают доли секунды. Каждый раунд — это шанс подняться в таблице и оставить противников позади.


Игра предлагает разнообразные шапки, скины и кастомизацию, чтобы выделиться на поле боя. Разные карты, режимы и быстрая динамика делают каждый матч уникальным. Тренируй меткость, координируй действия в команде и завоюй звание лучшего бойца. Counter Tactical Strike: CS — это всё, что ты любишь в классических онлайновых стрелялках, прямо в твоём устройстве.


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: оригинал

Скачать Counter Tactical Strike : CS v1.1.7 MOD APK

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Скачать Counter Tactical Strike : CS 173 Мб Ссылка 2 173 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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