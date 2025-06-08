Описание

Counter Tactical Strike: CS — это динамичный многопользовательский шутер от первого лица, в котором ты вступаешь в бой против реальных игроков или друзей. Выбирай сторону, хватай оружие и показывай точность, скорость и реакцию в матчах, где решают доли секунды. Каждый раунд — это шанс подняться в таблице и оставить противников позади.





Игра предлагает разнообразные шапки, скины и кастомизацию, чтобы выделиться на поле боя. Разные карты, режимы и быстрая динамика делают каждый матч уникальным. Тренируй меткость, координируй действия в команде и завоюй звание лучшего бойца. Counter Tactical Strike: CS — это всё, что ты любишь в классических онлайновых стрелялках, прямо в твоём устройстве.