Cyber Girl 1.3
Уклоняйся, собирай монеты и веди кибердевушку к наградам
Cyber Girl — это быстрая аркада с футуристическим стилем, где ты управляешь кибергероиней, уклоняясь от ловушек и собирая монеты в неоновом мире. Каждые 5 минут — стремительный ран, новая волна препятствий и охота за рекордом. Всё просто: свайп влево, свайп вправо — и вот ты уже на грани между поражением и новой наградой. Главное — не сбиться с пути и не попасть под обстрел.
Чем больше кибермонет ты соберёшь, тем выше счёт и ближе крутые бонусы. Открывай награды, делись результатами, зови друзей и сравнивай, кто из вас круче держит ритм. Управление интуитивное, визуальный стиль яркий, а короткие сессии идеально подходят для игры на ходу. Просто включай — и попробуй выжить в этом блестящем, опасном киберпространстве.
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.