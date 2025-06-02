Описание

Cyber Girl — это быстрая аркада с футуристическим стилем, где ты управляешь кибергероиней, уклоняясь от ловушек и собирая монеты в неоновом мире. Каждые 5 минут — стремительный ран, новая волна препятствий и охота за рекордом. Всё просто: свайп влево, свайп вправо — и вот ты уже на грани между поражением и новой наградой. Главное — не сбиться с пути и не попасть под обстрел.





Чем больше кибермонет ты соберёшь, тем выше счёт и ближе крутые бонусы. Открывай награды, делись результатами, зови друзей и сравнивай, кто из вас круче держит ритм. Управление интуитивное, визуальный стиль яркий, а короткие сессии идеально подходят для игры на ходу. Просто включай — и попробуй выжить в этом блестящем, опасном киберпространстве.