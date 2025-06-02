android-1.ru / Игры / Экшен / Cyber Girl
Cyber Girl

Cyber Girl 1.3

Уклоняйся, собирай монеты и веди кибердевушку к наградам
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
1.3
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Quantum Technology EST
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 15:22
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 233 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Cyber Girl — это быстрая аркада с футуристическим стилем, где ты управляешь кибергероиней, уклоняясь от ловушек и собирая монеты в неоновом мире. Каждые 5 минут — стремительный ран, новая волна препятствий и охота за рекордом. Всё просто: свайп влево, свайп вправо — и вот ты уже на грани между поражением и новой наградой. Главное — не сбиться с пути и не попасть под обстрел.


Чем больше кибермонет ты соберёшь, тем выше счёт и ближе крутые бонусы. Открывай награды, делись результатами, зови друзей и сравнивай, кто из вас круче держит ритм. Управление интуитивное, визуальный стиль яркий, а короткие сессии идеально подходят для игры на ходу. Просто включай — и попробуй выжить в этом блестящем, опасном киберпространстве.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью
 Теги темы: оригинал

Скачать Cyber Girl v1.3 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Эта игра отмечена как оригинальная версия
Скачать из Google Play
Скачать Cyber Girl 233 Мб Ссылка 2 233 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Udin Din Din Dun
Udin Din Din Dun
Version: 1.0.1
Naraka: Bladepoint Mobile (Полная версия)
Naraka: Bladepoint Mobile (Полная версия)
Version: 1.0.401192
UP DOWN! (Мод Меню)
UP DOWN! (Мод Меню)
Version: 2.3
God Slayer (Мод меню)
God Slayer (Мод меню)
Version: 1.0.5
BSD Brawl (Полная версия)
BSD Brawl (Полная версия)
Version: 61.249
Night Slashers: Remake (Мод меню)
Night Slashers: Remake (Мод меню)
Version: 1.0.6
Crunchyroll: Patch Quest (Мод, Unlocked)
Crunchyroll: Patch Quest (Мод, Unlocked)
Version: 5.0
AK-xolotl (Мод, Unlocked)
AK-xolotl (Мод, Unlocked)
Version: 2.0.19535.50.1

Отзывы о Cyber Girl


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив