BSD Brawl (Полная версия) 61.249
Знакомые драки, новые фишки — прокачай арену и играй по своим правилам
BSD Brawl — это модифицированная версия Brawl Stars с дополнительными функциями, скинами и улучшенной производительностью, в которой ты получаешь больше контроля над любимыми героями. Каждые 5 минут — быстрые бои, раскрытие ульт и кастомизация персонажей. Всё знакомо по оригиналу, но здесь ты выбираешь, как именно всё будет выглядеть и работать. Хочешь эпичный скин или быструю прокачку — пожалуйста, эта арена подстроена под тебя.
Модификация добавляет расширенные визуальные эффекты, выбор суперспособностей, улучшенную стабильность и гибкую настройку под твой стиль игры. Сражайся с друзьями или ботами, пробуй нестандартные сборки и насладись кастомной графикой, которая отлично смотрится даже на слабых устройствах. BSD Brawl — это не замена, а новый способ кайфовать от знакомой формулы. Если хочется свежести без смены жанра — попробуй, и вернуться будет сложно.
Полная версия
Скачать BSD Brawl (Полная версия) v61.249 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.