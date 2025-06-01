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BSD Brawl (Полная версия)

BSD Brawl (Полная версия) 61.249

Знакомые драки, новые фишки — прокачай арену и играй по своим правилам
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Версия:
61.249
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Вчера, 23:26
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 1.3 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

BSD Brawl — это модифицированная версия Brawl Stars с дополнительными функциями, скинами и улучшенной производительностью, в которой ты получаешь больше контроля над любимыми героями. Каждые 5 минут — быстрые бои, раскрытие ульт и кастомизация персонажей. Всё знакомо по оригиналу, но здесь ты выбираешь, как именно всё будет выглядеть и работать. Хочешь эпичный скин или быструю прокачку — пожалуйста, эта арена подстроена под тебя.


Модификация добавляет расширенные визуальные эффекты, выбор суперспособностей, улучшенную стабильность и гибкую настройку под твой стиль игры. Сражайся с друзьями или ботами, пробуй нестандартные сборки и насладись кастомной графикой, которая отлично смотрится даже на слабых устройствах. BSD Brawl — это не замена, а новый способ кайфовать от знакомой формулы. Если хочется свежести без смены жанра — попробуй, и вернуться будет сложно.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать BSD Brawl (Полная версия) v61.249 MOD APK

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Скачать BSD Brawl (Полная версия) 1.3 Гб Ссылка 2 1.3 Гб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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