StandLeo (Полная версия) 2.71
Приватный экшен-сервер с новыми режимами и честной перестрелкой
StandLeo — это не просто ещё один фанатский сервер, а новая точка входа в знакомый мир сетевого шутера. Ты снова берешь в руки оружие и выходишь на арену, но правила здесь могут сильно отличаться. Игра предлагает быстрые перестрелки, знакомую физику и новые условия победы. Всё это — на фоне привычных карт, переработанных под новые испытания. Каждые 5 минут — это либо дуэль, либо захват точки, либо режим, где ты должен выжить дольше всех.
Ты можешь выбрать один из кастомных режимов, попробовать нестандартные ограничения, или сыграть классический бой. Приватный сервер добавляет свежести за счёт своей гибкости — новые карты, баланс, оружие и даже косметические детали. Стабильная работа, активное комьюнити и дух эксперимента делают проект особенно интересным тем, кто устал от однотипности в оригинале. Заходи, чтобы открыть хорошо знакомую игру с совершенно нового угла.
Полная версия
Скачать StandLeo (Полная версия) v2.71 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.