Описание

StandLeo — это не просто ещё один фанатский сервер, а новая точка входа в знакомый мир сетевого шутера. Ты снова берешь в руки оружие и выходишь на арену, но правила здесь могут сильно отличаться. Игра предлагает быстрые перестрелки, знакомую физику и новые условия победы. Всё это — на фоне привычных карт, переработанных под новые испытания. Каждые 5 минут — это либо дуэль, либо захват точки, либо режим, где ты должен выжить дольше всех.





Ты можешь выбрать один из кастомных режимов, попробовать нестандартные ограничения, или сыграть классический бой. Приватный сервер добавляет свежести за счёт своей гибкости — новые карты, баланс, оружие и даже косметические детали. Стабильная работа, активное комьюнити и дух эксперимента делают проект особенно интересным тем, кто устал от однотипности в оригинале. Заходи, чтобы открыть хорошо знакомую игру с совершенно нового угла.