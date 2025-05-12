100 Men vs 1 Gorilla (Мод, Без рекламы) 1.0
Один против сотни: почувствуй силу и хаос в шкуре гориллы
100 Men vs 1 Gorilla — это безумный 3D-экшен, в котором ты играешь за гориллу, отбивающуюся от сотни вооружённых противников. Основная игровая петля проста: бей, уклоняйся, разрушай. На каждом уровне ты преодолеваешь препятствия, карабкаешься по башням, пробиваешься сквозь толпу и разбрасываешь врагов с помощью ударов лап и сокрушительных прыжков.
Каждый бой — это мини-испытание на ловкость и реакцию. Физика разрушения, вариативные уровни и возрастающая сложность превращают хаотичную драку в увлекательную борьбу за выживание. Игра легко запускается, быстро затягивает и идеально подойдёт тем, кто ищет весёлый способ выпустить пар.
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Установка
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