Описание

100 Men vs 1 Gorilla — это безумный 3D-экшен, в котором ты играешь за гориллу, отбивающуюся от сотни вооружённых противников. Основная игровая петля проста: бей, уклоняйся, разрушай. На каждом уровне ты преодолеваешь препятствия, карабкаешься по башням, пробиваешься сквозь толпу и разбрасываешь врагов с помощью ударов лап и сокрушительных прыжков.





Каждый бой — это мини-испытание на ловкость и реакцию. Физика разрушения, вариативные уровни и возрастающая сложность превращают хаотичную драку в увлекательную борьбу за выживание. Игра легко запускается, быстро затягивает и идеально подойдёт тем, кто ищет весёлый способ выпустить пар.