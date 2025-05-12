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100 Men vs 1 Gorilla (Мод, Без рекламы)

100 Men vs 1 Gorilla (Мод, Без рекламы) 1.0

Один против сотни: почувствуй силу и хаос в шкуре гориллы
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Версия:
1.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Bek Games
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 14:31
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 647 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

100 Men vs 1 Gorilla — это безумный 3D-экшен, в котором ты играешь за гориллу, отбивающуюся от сотни вооружённых противников. Основная игровая петля проста: бей, уклоняйся, разрушай. На каждом уровне ты преодолеваешь препятствия, карабкаешься по башням, пробиваешься сквозь толпу и разбрасываешь врагов с помощью ударов лап и сокрушительных прыжков.


Каждый бой — это мини-испытание на ловкость и реакцию. Физика разрушения, вариативные уровни и возрастающая сложность превращают хаотичную драку в увлекательную борьбу за выживание. Игра легко запускается, быстро затягивает и идеально подойдёт тем, кто ищет весёлый способ выпустить пар.


Информация о модах

Без рекламы

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать 100 Men vs 1 Gorilla (Мод, Без рекламы) v1.0 MOD APK

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Скачать 100 Men vs 1 Gorilla (Мод, Без рекламы) 647 Мб Ссылка 2 647 Мб
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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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