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Brainrot italian memes games

Brainrot italian memes games 1

Мемы, погоня и выживание: пародийный хоррор в духе кооперативных побегов
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Версия:
1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Akarau Multiplayer online & offline io & car games
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 14:37
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 174 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Brainrot italian memes games — это кооперативный экшен с элементами выживания, где тебе предстоит сбежать от абсурдных мемных монстров вроде Лирили Ларилы и Тун Сахура. Играй вчетвером, чини генераторы, обманывай охотника и выбирайся через лифт или ворота. Всё это — под постоянное давление хаоса, звуков "брр брр патапим" и визуального бреда в лучших традициях итальянских мемов.


Настройка персонажа, десятки гротескных скинов и отсылки к интернет-фольклору вроде Шимпанзини Бананини или Bobrito Bandito делают каждый матч непредсказуемым. Игра — скорее комедия, чем ужастик: здесь главное не столько выжить, сколько посмеяться вместе с друзьями над происходящим. Если ты любишь трэш, мемы и лёгкий угар — тебе сюда.


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: оригинал

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Скачать Brainrot italian memes games 174 Мб Ссылка 2 174 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

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