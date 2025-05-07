Описание

Brainrot italian memes games — это кооперативный экшен с элементами выживания, где тебе предстоит сбежать от абсурдных мемных монстров вроде Лирили Ларилы и Тун Сахура. Играй вчетвером, чини генераторы, обманывай охотника и выбирайся через лифт или ворота. Всё это — под постоянное давление хаоса, звуков "брр брр патапим" и визуального бреда в лучших традициях итальянских мемов.





Настройка персонажа, десятки гротескных скинов и отсылки к интернет-фольклору вроде Шимпанзини Бананини или Bobrito Bandito делают каждый матч непредсказуемым. Игра — скорее комедия, чем ужастик: здесь главное не столько выжить, сколько посмеяться вместе с друзьями над происходящим. Если ты любишь трэш, мемы и лёгкий угар — тебе сюда.