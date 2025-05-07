Brainrot italian memes games 1
Мемы, погоня и выживание: пародийный хоррор в духе кооперативных побегов
Brainrot italian memes games — это кооперативный экшен с элементами выживания, где тебе предстоит сбежать от абсурдных мемных монстров вроде Лирили Ларилы и Тун Сахура. Играй вчетвером, чини генераторы, обманывай охотника и выбирайся через лифт или ворота. Всё это — под постоянное давление хаоса, звуков "брр брр патапим" и визуального бреда в лучших традициях итальянских мемов.
Настройка персонажа, десятки гротескных скинов и отсылки к интернет-фольклору вроде Шимпанзини Бананини или Bobrito Bandito делают каждый матч непредсказуемым. Игра — скорее комедия, чем ужастик: здесь главное не столько выжить, сколько посмеяться вместе с друзьями над происходящим. Если ты любишь трэш, мемы и лёгкий угар — тебе сюда.
Полная версия
Скачать Brainrot italian memes games v1 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.