Пол это лава: Паркур забег (Мод, Бесплатные покупки) 4.0
Прыгай по мебели и спасайся от лавы в этом паркур-забеге
Пол это лава: Паркур забег — это аркадный раннер от третьего лица, в котором земля стала смертельно опасной. Каждый уровень — это новая комната, двор или улица, и твоя задача — добраться до финиша, не касаясь пола, ведь он полностью покрыт лавой. Прыгай по мебели, автомобилям, игрушкам и даже по едущим поездам, чтобы выжить и двигаться дальше.
Собирай бонусы, открывай скины и узнай, откуда взялась эта странная катастрофа. Физика движения и интерактивные препятствия заставят не только прыгать, но и думать. Подходит для коротких сессий и тех, кто любит испытать свою реакцию.
Бесплатная покупка
Скачать Пол это лава: Паркур забег (Мод, Бесплатные покупки) v4.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.