Описание

Пол это лава: Паркур забег — это аркадный раннер от третьего лица, в котором земля стала смертельно опасной. Каждый уровень — это новая комната, двор или улица, и твоя задача — добраться до финиша, не касаясь пола, ведь он полностью покрыт лавой. Прыгай по мебели, автомобилям, игрушкам и даже по едущим поездам, чтобы выжить и двигаться дальше.





Собирай бонусы, открывай скины и узнай, откуда взялась эта странная катастрофа. Физика движения и интерактивные препятствия заставят не только прыгать, но и думать. Подходит для коротких сессий и тех, кто любит испытать свою реакцию.