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Пол это лава: Паркур забег (Мод, Бесплатные покупки)

Пол это лава: Паркур забег (Мод, Бесплатные покупки) 4.0

Прыгай по мебели и спасайся от лавы в этом паркур-забеге
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Версия:
4.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
JudasBrothers
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Сегодня, 20:54
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 204 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

Пол это лава: Паркур забег — это аркадный раннер от третьего лица, в котором земля стала смертельно опасной. Каждый уровень — это новая комната, двор или улица, и твоя задача — добраться до финиша, не касаясь пола, ведь он полностью покрыт лавой. Прыгай по мебели, автомобилям, игрушкам и даже по едущим поездам, чтобы выжить и двигаться дальше.


Собирай бонусы, открывай скины и узнай, откуда взялась эта странная катастрофа. Физика движения и интерактивные препятствия заставят не только прыгать, но и думать. Подходит для коротких сессий и тех, кто любит испытать свою реакцию.


Информация о модах

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 Теги темы: Бесплатные покупки

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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