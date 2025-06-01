Описание

Patch Quest — это бодрый экшен-рогалик с элементами метроидвании, где всё крутится вокруг исследования, езды на монстрах и постоянного выживания. Ты попадаешь в яркий, но коварный мир, сшитый словно из сотен разноцветных лоскутов. Каждые 5 минут ты будешь приручать чудищ, перепрыгивать ловушки, лутать секреты и стараться не умереть от случайной стрелы в спину. Здесь весело, мило и внезапно хардкорно — один неверный шаг, и монстры тебя разберут на пиксели.





Приручённые твари дают тебе уникальные способности — от рывков до прыжков и защитных аур. Каждое существо полезно, и именно в этом — механика приручения, которая делает каждую попытку уникальной. Сюжет не номинальный: герой не просто блуждает по зонам, а раскрывает тайны древней лаборатории, ушедшей под землю. Есть прогресс между сессиями, сложность растёт, и ты всё сильнее цепляешься за жизнь. Весело, сложно, неожиданно и отлично работает офлайн — попробуй выбраться, если сможешь.