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Crunchyroll: Patch Quest (Мод, Unlocked)

Crunchyroll: Patch Quest (Мод, Unlocked) 5.0

Прыгай в седло монстра, лутай, уклоняйся и ищи выход из лоскутного лабиринта
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Версия:
5.0
Требования:
Android 7.1
Разработчик:
Crunchyroll, LLC
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 15:02
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 495 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6
Скриншоты
Описание

Patch Quest — это бодрый экшен-рогалик с элементами метроидвании, где всё крутится вокруг исследования, езды на монстрах и постоянного выживания. Ты попадаешь в яркий, но коварный мир, сшитый словно из сотен разноцветных лоскутов. Каждые 5 минут ты будешь приручать чудищ, перепрыгивать ловушки, лутать секреты и стараться не умереть от случайной стрелы в спину. Здесь весело, мило и внезапно хардкорно — один неверный шаг, и монстры тебя разберут на пиксели.


Приручённые твари дают тебе уникальные способности — от рывков до прыжков и защитных аур. Каждое существо полезно, и именно в этом — механика приручения, которая делает каждую попытку уникальной. Сюжет не номинальный: герой не просто блуждает по зонам, а раскрывает тайны древней лаборатории, ушедшей под землю. Есть прогресс между сессиями, сложность растёт, и ты всё сильнее цепляешься за жизнь. Весело, сложно, неожиданно и отлично работает офлайн — попробуй выбраться, если сможешь.


Информация о модах

Полная версия разблокирована

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 Теги темы: Unlocked

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Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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