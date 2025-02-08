Описание

Demon World: Zero Dungeon — это захватывающая 2D-метроидвания, где вас ждут тайны, древние силы и интенсивные сражения. В роли обладателя легендарного Shardblade, отмеченного забытым богом, вы отправляетесь в мрачный раздробленный мир, наполненный чудовищами и испорченный древним злом.





Овладейте уникальной боевой системой, используя Shardblade для выполнения разрушительных комбо и акробатических маневров. Адаптируйте свой стиль боя к каждому врагу, исследуйте запутанные подземелья и раскройте секреты своего забытого прошлого. Погрузитесь в увлекательное приключение, полное динамичного экшена и атмосферного дизайна, с Demon World: Zero Dungeon!