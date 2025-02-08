Версия:
0.3.6
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
MGIF
Обновлено:
Сегодня, 18:25
Возраст:
Требуется места:
≈ 168 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
76
Описание
Demon World: Zero Dungeon — это захватывающая 2D-метроидвания, где вас ждут тайны, древние силы и интенсивные сражения. В роли обладателя легендарного Shardblade, отмеченного забытым богом, вы отправляетесь в мрачный раздробленный мир, наполненный чудовищами и испорченный древним злом.
Овладейте уникальной боевой системой, используя Shardblade для выполнения разрушительных комбо и акробатических маневров. Адаптируйте свой стиль боя к каждому врагу, исследуйте запутанные подземелья и раскройте секреты своего забытого прошлого. Погрузитесь в увлекательное приключение, полное динамичного экшена и атмосферного дизайна, с Demon World: Zero Dungeon!
Информация о модах
Режим Бога
Один удар
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