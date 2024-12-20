Версия:
1.4
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Overvalued Games
Обновлено:
Сегодня, 00:06
Возраст:
Требуется места:
≈ 66 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
39
Описание
Comet Blast — это захватывающая аркада, в которой вам предстоит управлять защитным роботом и отражать приближающийся метеорный шторм, угрожающий вашей колонии. Разрушайте астероиды, избегайте столкновений и стратегически используйте специальные врата, чтобы справляться с нарастающей угрозой.
Применяйте усиления и эффекты для заморозки астероидов, увеличения урона и защиты своей позиции. Игра сочетает быстрый геймплей с тактическими решениями, требуя от вас ловкости и точности. Сможете ли вы выстоять против космической атаки и спасти свою колонию? Узнайте прямо сейчас!
Информация о модах
- Меню МОД
- Добавьте 1 миллион денег [лимита нет]
- Режим Бога [попадите под метеорит и с вами все будет в порядке]
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