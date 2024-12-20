Описание

Comet Blast — это захватывающая аркада, в которой вам предстоит управлять защитным роботом и отражать приближающийся метеорный шторм, угрожающий вашей колонии. Разрушайте астероиды, избегайте столкновений и стратегически используйте специальные врата, чтобы справляться с нарастающей угрозой.





Применяйте усиления и эффекты для заморозки астероидов, увеличения урона и защиты своей позиции. Игра сочетает быстрый геймплей с тактическими решениями, требуя от вас ловкости и точности. Сможете ли вы выстоять против космической атаки и спасти свою колонию? Узнайте прямо сейчас!