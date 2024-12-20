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Comet Blast (Мод меню)

Comet Blast (Мод меню) 1.4

Спасите колонию от метеорного шторма в динамичном экшене
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Версия:
1.4
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Overvalued Games
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 66 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
39
Скриншоты
Описание

Comet Blast — это захватывающая аркада, в которой вам предстоит управлять защитным роботом и отражать приближающийся метеорный шторм, угрожающий вашей колонии. Разрушайте астероиды, избегайте столкновений и стратегически используйте специальные врата, чтобы справляться с нарастающей угрозой.


Применяйте усиления и эффекты для заморозки астероидов, увеличения урона и защиты своей позиции. Игра сочетает быстрый геймплей с тактическими решениями, требуя от вас ловкости и точности. Сможете ли вы выстоять против космической атаки и спасти свою колонию? Узнайте прямо сейчас!


Информация о модах
  • Меню МОД
  • Добавьте 1 миллион денег [лимита нет]
  • Режим Бога [попадите под метеорит и с вами все будет в порядке]
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Comet Blast (Мод меню) v1.4 MOD APK

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Скачать Comet Blast (Мод меню) 66 Мб Ссылка 2 66 Мб

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