Версия:
1.2.297
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
DEVGREEN
Обновлено:
Сегодня, 00:15
Возраст:
Требуется места:
≈ 58 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
98
Описание
ZEROMISS — это свежий взгляд на сочетание рогалика и динамичной стрелялки. Здесь всё подчинено вашим навыкам и стратегиям, без навязчивых систем Gacha и необходимости подключения к сети. Играйте в любое время, наслаждаясь свободой автономного режима.
Развивайте своих агентов и сторонников, исследуйте разнообразные игровые режимы и прокладывайте свой путь к победе. ZEROMISS предлагает множество элементов прокачки и захватывающий геймплей, который подойдёт как для коротких сессий, так и для длительных приключений. Готовы ли вы к миру, где каждый выстрел имеет значение?
Информация о модах
- Меню модов
- Множитель урона
- Неограниченный драгоценный камень
- Разблокировано Без рекламы
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