Описание

ZEROMISS — это свежий взгляд на сочетание рогалика и динамичной стрелялки. Здесь всё подчинено вашим навыкам и стратегиям, без навязчивых систем Gacha и необходимости подключения к сети. Играйте в любое время, наслаждаясь свободой автономного режима.





Развивайте своих агентов и сторонников, исследуйте разнообразные игровые режимы и прокладывайте свой путь к победе. ZEROMISS предлагает множество элементов прокачки и захватывающий геймплей, который подойдёт как для коротких сессий, так и для длительных приключений. Готовы ли вы к миру, где каждый выстрел имеет значение?