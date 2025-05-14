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Combo Clash (Мод, Много денег)

Combo Clash (Мод, Много денег) 3.0

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Версия:
3.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
VOODOO
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 12:22
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 140 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 481
Скриншоты
Описание

Combo Clash предлагает захватывающее сочетание стратегического геймплея и защиты базы. Сражайтесь с волнами безжалостных врагов, стратегически улучшая свой арсенал для защиты своей базы. Каждое ваше решение имеет значение — используйте ум, мастерство и мощь комбинаций оружия, чтобы перехитрить противников и одержать победу.


Игра выделяется инновационной системой комбинирования оружия: объединяйте одинаковое оружие на сетке, чтобы создавать более мощные инструменты разрушения. Эта механика позволяет вам адаптироваться к постоянно растущим вызовам, экспериментировать с различными комбинациями и находить идеальную синергию. Combo Clash держит вас в напряжении, предоставляя неограниченные возможности для стратегий и увлекательного игрового процесса. Готовы ли вы принять вызов? Начните битву прямо сейчас!


Информация о модах

неограниченные деньги

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 Теги темы: Много денег

Скачать Combo Clash (Мод, Много денег) v3.0 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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