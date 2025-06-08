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Combat Cruiser (Мод, Бесплатные покупки)

Combat Cruiser (Мод, Бесплатные покупки) 1.9

Маневрируй, прокачивай броню и пробивайся сквозь врагов в динамичном боевом экшене
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Версия:
1.9
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
VOODOO
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 14:23
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 267 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Combat Cruiser — это аркадный экшен с видом сверху, в котором ты управляешь мощной боевой машиной, прорываясь через плотные ряды противников. Каждые несколько минут — новые угрозы, новые цели и мгновенные решения: уклониться, атаковать, собрать ресурсы или рискнуть ради ящика с усилением. Управление простое, но ситуация на поле быстро усложняется — будьте готовы реагировать быстро.


Собирай трофеи, открывай уникальные ящики с улучшениями, усиливай броню, навешивай боевые модули и расширяй арсенал. От скорости прокачки зависит успех следующих вылазок: больше урона, крепче защита, выше шанс пройти дальше. Всё работает офлайн, без доната — Combat Cruiser не отпускает, пока твоя броня держит удар.


Информация о модах

Бесплатные покупки

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 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Combat Cruiser (Мод, Бесплатные покупки) v1.9 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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