Описание

Combat Cruiser — это аркадный экшен с видом сверху, в котором ты управляешь мощной боевой машиной, прорываясь через плотные ряды противников. Каждые несколько минут — новые угрозы, новые цели и мгновенные решения: уклониться, атаковать, собрать ресурсы или рискнуть ради ящика с усилением. Управление простое, но ситуация на поле быстро усложняется — будьте готовы реагировать быстро.





Собирай трофеи, открывай уникальные ящики с улучшениями, усиливай броню, навешивай боевые модули и расширяй арсенал. От скорости прокачки зависит успех следующих вылазок: больше урона, крепче защита, выше шанс пройти дальше. Всё работает офлайн, без доната — Combat Cruiser не отпускает, пока твоя броня держит удар.