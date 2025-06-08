Combat Cruiser (Мод, Бесплатные покупки) 1.9
Маневрируй, прокачивай броню и пробивайся сквозь врагов в динамичном боевом экшене
Combat Cruiser — это аркадный экшен с видом сверху, в котором ты управляешь мощной боевой машиной, прорываясь через плотные ряды противников. Каждые несколько минут — новые угрозы, новые цели и мгновенные решения: уклониться, атаковать, собрать ресурсы или рискнуть ради ящика с усилением. Управление простое, но ситуация на поле быстро усложняется — будьте готовы реагировать быстро.
Собирай трофеи, открывай уникальные ящики с улучшениями, усиливай броню, навешивай боевые модули и расширяй арсенал. От скорости прокачки зависит успех следующих вылазок: больше урона, крепче защита, выше шанс пройти дальше. Всё работает офлайн, без доната — Combat Cruiser не отпускает, пока твоя броня держит удар.
Бесплатные покупки
Скачать Combat Cruiser (Мод, Бесплатные покупки) v1.9 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.