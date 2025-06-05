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CREEP MULTIPLAYER HORROR

CREEP MULTIPLAYER HORROR 1.0.2

Отбивайся от волн крипов в кооперативном хоррор-шутере на выживание
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Версия:
1.0.2
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Pizza Nightmares Club
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 17:44
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 201 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

CREEP MULTIPLAYER HORROR — это динамичный экшен-хоррор, в котором ты сражаешься с нарастающими волнами монстров. Собери отряд друзей, создай приватный матч или зайди в открытый — и готовься к обороне. Каждый раунд всё жёстче: противники становятся быстрее, опаснее и агрессивнее. В перерывах между атаками подбирай ресурсы, усиливай своё снаряжение и прокладывай путь к новым рекордам выживания.


В игре регулярно появляются новые карты и оружие, а выбитый с врагов лут позволяет быстро адаптироваться к следующей волне. Ощути адреналин битвы, когда ресурсы на исходе, а последний друг держит линию обороны. Онлайн работает стабильно, есть чат и кастомизация матчей. Разработчики активно взаимодействуют с комьюнити — так что твой фидбэк действительно имеет значение. Прыгай в бой и покажи, сколько волн ты сможешь выдержать.


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: оригинал

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Скачать CREEP MULTIPLAYER HORROR 201 Мб Ссылка 2 201 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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