CREEP MULTIPLAYER HORROR 1.0.2
Отбивайся от волн крипов в кооперативном хоррор-шутере на выживание
CREEP MULTIPLAYER HORROR — это динамичный экшен-хоррор, в котором ты сражаешься с нарастающими волнами монстров. Собери отряд друзей, создай приватный матч или зайди в открытый — и готовься к обороне. Каждый раунд всё жёстче: противники становятся быстрее, опаснее и агрессивнее. В перерывах между атаками подбирай ресурсы, усиливай своё снаряжение и прокладывай путь к новым рекордам выживания.
В игре регулярно появляются новые карты и оружие, а выбитый с врагов лут позволяет быстро адаптироваться к следующей волне. Ощути адреналин битвы, когда ресурсы на исходе, а последний друг держит линию обороны. Онлайн работает стабильно, есть чат и кастомизация матчей. Разработчики активно взаимодействуют с комьюнити — так что твой фидбэк действительно имеет значение. Прыгай в бой и покажи, сколько волн ты сможешь выдержать.
Полная версия
Скачать CREEP MULTIPLAYER HORROR v1.0.2 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.