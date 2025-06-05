Описание

CREEP MULTIPLAYER HORROR — это динамичный экшен-хоррор, в котором ты сражаешься с нарастающими волнами монстров. Собери отряд друзей, создай приватный матч или зайди в открытый — и готовься к обороне. Каждый раунд всё жёстче: противники становятся быстрее, опаснее и агрессивнее. В перерывах между атаками подбирай ресурсы, усиливай своё снаряжение и прокладывай путь к новым рекордам выживания.





В игре регулярно появляются новые карты и оружие, а выбитый с врагов лут позволяет быстро адаптироваться к следующей волне. Ощути адреналин битвы, когда ресурсы на исходе, а последний друг держит линию обороны. Онлайн работает стабильно, есть чат и кастомизация матчей. Разработчики активно взаимодействуют с комьюнити — так что твой фидбэк действительно имеет значение. Прыгай в бой и покажи, сколько волн ты сможешь выдержать.