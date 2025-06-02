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UP DOWN! (Мод Меню)

UP DOWN! (Мод Меню) 2.3

Всё просто: вверх — вверх, вниз — вниз. Но попробуй не облажаться под давлением
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Версия:
2.3
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Hotdry Games
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 14:38
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 35 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

UP DOWN! — это аркада на рефлексы, где кажется, что всё понятно с первых секунд. Видишь стрелку — нажимаешь в нужную сторону. Легко? Только не тогда, когда скорость растёт, а мозг начинает путаться. Тут важны не просто быстрые пальцы, а чёткое внимание. Ошибка — и всё сначала. А значит, хочется попробовать ещё, и ещё, пока не получится идеально.


С каждой секундой сложнее, но именно в этом и кайф. Ты начинаешь запоминать ритм, входишь в поток, оттачиваешь реакцию, ловишь состояние, когда всё работает на автомате. Никаких лишних элементов — только ты и твои рефлексы. Подойдёт, если хочешь быструю, залипательную игру на пару минут… или на весь вечер, пока не побьёшь собственный рекорд.


Информация о модах

1. Увеличено количество золота

2. Увеличено количество алмазов

3. Меню модов

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 Теги темы: Мод меню

Скачать UP DOWN! (Мод Меню) v2.3 MOD APK

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Скачать UP DOWN! (Мод Меню) 35 Мб Ссылка 2 35 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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