UP DOWN! (Мод Меню) 2.3
Всё просто: вверх — вверх, вниз — вниз. Но попробуй не облажаться под давлением
UP DOWN! — это аркада на рефлексы, где кажется, что всё понятно с первых секунд. Видишь стрелку — нажимаешь в нужную сторону. Легко? Только не тогда, когда скорость растёт, а мозг начинает путаться. Тут важны не просто быстрые пальцы, а чёткое внимание. Ошибка — и всё сначала. А значит, хочется попробовать ещё, и ещё, пока не получится идеально.
С каждой секундой сложнее, но именно в этом и кайф. Ты начинаешь запоминать ритм, входишь в поток, оттачиваешь реакцию, ловишь состояние, когда всё работает на автомате. Никаких лишних элементов — только ты и твои рефлексы. Подойдёт, если хочешь быструю, залипательную игру на пару минут… или на весь вечер, пока не побьёшь собственный рекорд.
1. Увеличено количество золота
2. Увеличено количество алмазов
3. Меню модов
Скачать UP DOWN! (Мод Меню) v2.3 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.