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настоящие динозавры стрелялки (Мод, Много денег)

настоящие динозавры стрелялки (Мод, Много денег) 8.0

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Версия:
8.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Gamba Studio
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 60 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 530
Скриншоты
Описание

настоящие динозавры стрелялки - Добро пожаловать в захватывающий мир охоты на динозавров и диких животных! В различных играх по охоте на динозавров вы будете сталкиваться с опасными и могучими существами, которые прошли сквозь века. Готовьтесь испытать адреналин и проверить свои навыки охотника в этой увлекательной симуляции.


Вам предстоит отправиться в виртуальные джунгли и густые леса, где динозавры и другие дикие звери свободно бродят. Ваша цель - стать настоящим охотником на динозавров и предотвратить угрозу, которую они представляют для жителей деревни. Вооружитесь мощным оружием, изучите поведение и особенности каждого вида динозавров и разработайте стратегию, чтобы успешно подстрелить свою добычу.


Охота на динозавров будет полна опасностей и вызовов. Вам придется быть осторожным, чтобы не стать жертвой самих динозавров или других хищников, которые скрываются в джунглях. В процессе игры вы сможете расширить свои навыки охоты, собирать ценные ресурсы и стать настоящим экспертом в охоте на древних существ.


Приготовьтесь к захватывающим приключениям, наполненным адреналином и опасностью. Ваша ловкость, меткость и стратегическое мышление будут решающими факторами в этой игре по охоте на динозавров. Станьте непревзойденным охотником и покажите свою мастерство в борьбе с дикой природой и древними созданиями.


Информация о модах

– МОД МЕНЮ

– Неограниченное количество монет

– Неограниченное количество бриллиантов

– Убийство одним ударом

– Неограниченное количество боеприпасов

– Удалить РЕКЛАМУ

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 Теги темы: Много денег

Скачать настоящие динозавры стрелялки (Мод, Много денег) v8.0 MOD APK

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Скачать настоящие динозавры стрелялки (Мод, Много денег) 60 Мб Ссылка 2 60 Мб

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