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The Doomsland: Survivors (Мод, Режим бога)

The Doomsland: Survivors (Мод, Режим бога) 1.5.3

3
3
Скачать (138 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Guyue
Версия:
1.5.3
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 138 Мб
id приложения:
com.mybo.doomsland
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
3
Комментарии:
1
Просмотров:
9 801

The Doomsland: Survivors - это уникальный проект, который предлагает игрокам не только классический экшен, но и комбинацию различных игровых механик, которые идеально вписываются в события игры. Вам предстоит сражаться с полчищами мутантов, строить и улучшать базу, искать и доставлять припасы, а также проводить научные исследования для создания уникальных сооружений и гаджетов.


Одна из ключевых особенностей игры - случайная генерация карт, на которых будут происходить стычки с противниками. Вы можете полагаться на свою огневую мощь или, при необходимости, смекалку и ловкость, чтобы использовать окружение в свою пользу и более эффективно справляться со всеми противниками, которые подступают к главному герою.


Погрузитесь в мир The Doomsland: Survivors и испытайте адреналин битвы за выживание. Выживите в постапокалиптической среде, сражаясь с мутантами, развивая свою базу и исследуя новые технологии. Ваша смелость и умение адаптироваться станут ключевыми факторами, чтобы преодолеть все трудности и стать истинным выжившим в этом опасном мире.


Скриншоты

Информация о модах

MOD 1

  • МЕНЮ МОД
  • Убийство одним ударом
  • режим бога
  • Стрелять сквозь стену
  • Скорость игры

MOD 2

  • Вы можете получать бесплатные вещи, не просматривая рекламу;
  • Увеличены вознаграждения за просмотр рекламы (после нажатия кнопки подождите 10 секунд, после чего вознаграждение будет зачислено).


 Теги темы: Режим бога

Скачать The Doomsland: Survivors (Мод, Режим бога) 1.5.3 взлом

Скачать из Google Play
MOD V1
138 Мб
MOD V1 (Ссылка 2)
138 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о The Doomsland: Survivors (Мод, Режим бога)


Комментарии (1)
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LoveShka
LoveShka 29 февраля 2024 12:11
Не работает мод ((((
-2
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