Версия:
1.6.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Perfeggs
Обновлено:
Вчера, 20:57
Возраст:
Требуется места:
≈ 258 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
12
Описание
Knights Combo — это уникальная мобильная игра, которая объединяет в себе элементы головоломки, карточной RPG и roguelike-механик. Вам предстоит собрать отряд героев и отправиться в эпическое путешествие, где каждый бой — это тактическая задача, требующая продуманного подхода.
Используйте игровую доску, соединяя разбросанные элементы, чтобы активировать мощные навыки и комбинации. Благодаря случайным навыкам roguelike, каждое сражение становится непредсказуемым, а правильная стратегия решает исход битвы. Knights Combo предлагает увлекательный геймплей, который порадует любителей тактических игр, динамичных решений и глубокой ролевой системы. Готовы ли вы собрать идеальную команду и уничтожить врагов?
Информация о модах
- МОД МЕНЮ
- Скорость Хака
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