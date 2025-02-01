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Chopper Storm (Мод меню)

Chopper Storm (Мод меню) 0.5

Ощутите адреналин высотного боя и разите противников безупречным пилотированием
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Версия:
0.5
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Amin Rezaee
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 64 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
12
Скриншоты
Описание

Chopper Storm бросает вас в самое сердце опасных воздушных сражений, где умелое управление вертолетом и точная стрельба решают судьбу миссии. Постоянная смена целей и необходимость моментально реагировать на новые угрозы делают процесс игры невероятно увлекательным. Разрушайте вражеские укрепления и демонстрируйте мастерство пилота в этом динамичном авиационном боевике, который потребует от вас быстрой реакции и стратегического подхода.


Чтобы уничтожать укрепленные аванпосты и отражать вражеские атаки, вам понадобится не только меткая стрельба, но и умение выбирать оптимальную траекторию полета. Именно благодаря этим особенностям Chopper Storm выделяется среди других проектов, сочетая драйв и тактическую глубину. Настройте вооружение, оттачивайте навыки пилотирования и станьте грозной силой в небесах, оставаясь бдительными к любым неожиданным маневрам противника. Окунитесь в настоящий аркадный экшен, чтобы испытать себя и доказать, что ни один аванпост не устоит перед вашей непоколебимой решимостью.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Неограниченные деньги
  • Высокий урон
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Chopper Storm (Мод меню) v0.5 MOD APK

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Скачать Chopper Storm (Мод меню) 64 Мб Ссылка 2 64 Мб

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