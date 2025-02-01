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Tank Fury (Мод меню)

Tank Fury (Мод меню) 0.2

Овладейте броней и тактикой, разрушая вражескую оборону без компромиссов
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Версия:
0.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Amin Rezaee
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 68 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9
Скриншоты
Описание

Tank Fury переносит вас в эпицентр захватывающих танковых сражений, где от умения грамотно выбирать позицию зависит исход каждой перестрелки. Выслеживайте противников на разнообразных локациях, изучайте ландшафт и находите идеальное место для меткого выстрела. Грамотное сочетание маневренности и мощи вооружения позволит вам проредить ряды врагов и добиться полного доминирования на поле боя. Реалистичная физика и динамичные перестрелки делают этот танки на андроид опыт незабываемым, оставляя ощущение настоящего военного экшена.


Каждое сражение проверяет вашу реакцию и способность мыслить стратегически. Научитесь предугадывать действия соперника, чтобы избежать ловушек и нанести стремительный ответный удар. Повышайте уровень своего танка, открывайте новые модификации и оттачивайте тактические приемы, ведь в Tank Fury любой просчет может стоить вам победы. Станьте настоящим асом, способным сорвать планы соперников и написать свою историю триумфа в мире стальных гигантов.


Информация о модах

Меню, Неограниченные деньги, Автоматический выигрыш

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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Tank Fury (Мод меню) 68 Мб Ссылка 2 68 Мб

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