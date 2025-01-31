Fantasy Survival Idle (Мод меню) 3.74
Спасите мир и покорите монстров в увлекательной Idle RPG
Версия:
3.74
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
GarimtoSoft
Обновлено:
Сегодня, 11:19
Возраст:
Требуется места:
≈ 192 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
28
Описание
Fantasy Survival Idle переносит вас в фантастический мир, где каждый континент кишит монстрами, угрожающими его жителям. Вы — герой, избранный богиней, отправленный на эпическое задание. Ваш долг — сразиться с чудовищами, спасти жителей, разбросанных по всему миру, и вернуть мир на эти земли.
Но вы не одиноки! Надежные помощники, жители, которых вы спасете, станут вашей поддержкой, помогая вам развиваться и становиться сильнее. Прогрессируйте, побеждая монстров, улучшая свои навыки и открывая новые возможности. В этой увлекательной Idle RPG вам предстоит окунуться в мир приключений, где каждый выбор влияет на судьбу мира. Начните свое путешествие уже сейчас и станьте настоящим героем!
Информация о модах
- Меню модов
- Неограниченные драгоценные камни
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