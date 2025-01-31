Описание

Fantasy Survival Idle переносит вас в фантастический мир, где каждый континент кишит монстрами, угрожающими его жителям. Вы — герой, избранный богиней, отправленный на эпическое задание. Ваш долг — сразиться с чудовищами, спасти жителей, разбросанных по всему миру, и вернуть мир на эти земли.





Но вы не одиноки! Надежные помощники, жители, которых вы спасете, станут вашей поддержкой, помогая вам развиваться и становиться сильнее. Прогрессируйте, побеждая монстров, улучшая свои навыки и открывая новые возможности. В этой увлекательной Idle RPG вам предстоит окунуться в мир приключений, где каждый выбор влияет на судьбу мира. Начните свое путешествие уже сейчас и станьте настоящим героем!