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Fantasy Survival Idle (Мод меню)

Fantasy Survival Idle (Мод меню) 3.74

Спасите мир и покорите монстров в увлекательной Idle RPG
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Версия:
3.74
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
GarimtoSoft
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 192 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
28
Скриншоты
Описание

Fantasy Survival Idle переносит вас в фантастический мир, где каждый континент кишит монстрами, угрожающими его жителям. Вы — герой, избранный богиней, отправленный на эпическое задание. Ваш долг — сразиться с чудовищами, спасти жителей, разбросанных по всему миру, и вернуть мир на эти земли.


Но вы не одиноки! Надежные помощники, жители, которых вы спасете, станут вашей поддержкой, помогая вам развиваться и становиться сильнее. Прогрессируйте, побеждая монстров, улучшая свои навыки и открывая новые возможности. В этой увлекательной Idle RPG вам предстоит окунуться в мир приключений, где каждый выбор влияет на судьбу мира. Начните свое путешествие уже сейчас и станьте настоящим героем!


Информация о модах
  • Меню модов
  • Неограниченные драгоценные камни
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 Теги темы: Мод меню

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