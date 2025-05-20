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Drift X (Мод, Без рекламы)

Drift X (Мод, Без рекламы) 0.96

Реалистичный дрифтинг и хаджвала в арабском стиле
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Версия:
0.96
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
-
Категория:
Симуляторы / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 15:19
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 2.1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
97
Скриншоты
Описание

Hajwala Malak — это самая мощная дрифт-игра 2024 года, предлагающая реалистичный опыт вождения с потрясающей графикой и огромным выбором автомобилей. Погрузитесь в арабскую культуру дрифта, исследуя обширные карты с горами, реками, палатками и испытаниями, которые проверят ваши навыки управления на пределе.


Соревнуйтесь с друзьями, демонстрируйте дрифт-навыки и настраивайте автомобили по своему вкусу. Hajwala Malak предлагает захватывающие гонки, открытый мир и испытания на время, создавая идеальную атмосферу для любителей скорости и экстрима. Готовы покорить дороги и стать королём хаджвалы? Начните свою дрифт-легенду уже сегодня!


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Drift X (Мод, Без рекламы) v0.96 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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