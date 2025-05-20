Drift X (Мод, Без рекламы) 0.96
Реалистичный дрифтинг и хаджвала в арабском стиле
Hajwala Malak — это самая мощная дрифт-игра 2024 года, предлагающая реалистичный опыт вождения с потрясающей графикой и огромным выбором автомобилей. Погрузитесь в арабскую культуру дрифта, исследуя обширные карты с горами, реками, палатками и испытаниями, которые проверят ваши навыки управления на пределе.
Соревнуйтесь с друзьями, демонстрируйте дрифт-навыки и настраивайте автомобили по своему вкусу. Hajwala Malak предлагает захватывающие гонки, открытый мир и испытания на время, создавая идеальную атмосферу для любителей скорости и экстрима. Готовы покорить дороги и стать королём хаджвалы? Начните свою дрифт-легенду уже сегодня!
Без рекламы
Скачать Drift X (Мод, Без рекламы) v0.96 MOD APK
Старые версии Drift X
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.