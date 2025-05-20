Описание

Hajwala Malak — это самая мощная дрифт-игра 2024 года, предлагающая реалистичный опыт вождения с потрясающей графикой и огромным выбором автомобилей. Погрузитесь в арабскую культуру дрифта, исследуя обширные карты с горами, реками, палатками и испытаниями, которые проверят ваши навыки управления на пределе.





Соревнуйтесь с друзьями, демонстрируйте дрифт-навыки и настраивайте автомобили по своему вкусу. Hajwala Malak предлагает захватывающие гонки, открытый мир и испытания на время, создавая идеальную атмосферу для любителей скорости и экстрима. Готовы покорить дороги и стать королём хаджвалы? Начните свою дрифт-легенду уже сегодня!