android-1.ru / Игры / Симуляторы / Drivers: Highway Hero (Мод, Много ресурсов)
Drivers: Highway Hero (Мод, Много ресурсов)

Drivers: Highway Hero (Мод, Много ресурсов) 0.5.5

Станьте героем дорог в захватывающем симуляторе вождения
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
0.5.5
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Webperon Games
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Вчера, 23:34
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 550 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
233
Скриншоты
Описание

Drivers: Highway Hero — это реалистичный симулятор вождения, в котором вы сможете управлять автомобилем мечты и исследовать разнообразные маршруты — от городских улиц до извилистых горных дорог и просторных равнин. Благодаря многопользовательскому режиму, создавайте конвои с друзьями и отправляйтесь в незабываемые приключения.


Наслаждайтесь детализированной графикой, реалистичными погодными эффектами и сложными дорожными условиями, проверяющими ваши навыки. Помогайте другим водителям на своём пути, зарабатывайте репутацию героя дорог и станьте частью увлекательного мира путешествий и приключений. Готовы к поездке? Пристегнитесь и отправляйтесь навстречу новым дорогам!


Информация о модах
  • Неограниченные ресурсы
  • Никаких объявлений. Бесплатные награды.
  • Разблокированные предметы
Показать полностью
 Теги темы: Много денег

Скачать Drivers: Highway Hero (Мод, Много ресурсов) v0.5.5 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Drivers: Highway Hero (Мод, Много ресурсов) 550 Мб Ссылка 2 550 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Pocket Apocalypse: RPG Game 3D (Мод Меню)
Pocket Apocalypse: RPG Game 3D (Мод Меню)
Version: 1.1.0.2
Motel Manager Simulator 3D (Мод, Много денег)
Motel Manager Simulator 3D (Мод, Много денег)
Version: 3.0
Pizza Shop Simulator 3D (Мод, Много денег)
Pizza Shop Simulator 3D (Мод, Много денег)
Version: 0.4.2
Hooligan - Car Modification (Мод, Много денег)
Hooligan - Car Modification (Мод, Много денег)
Version: 1.5.1
Cat Chaos: Prankster (Мод, Много денег)
Cat Chaos: Prankster (Мод, Много денег)
Version: 1.0.9
Huashan Raise idle RPG (Мод меню)
Huashan Raise idle RPG (Мод меню)
Version: 1.0.11
Mini Kitchen Chef: Cooking Fun (Мод меню)
Mini Kitchen Chef: Cooking Fun (Мод меню)
Version: 7.2.13
Olorotitan Simulator (Мод, Много денег)
Olorotitan Simulator (Мод, Много денег)
Version: 1.1.5

Отзывы о Drivers: Highway Hero (Мод, Много ресурсов)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив