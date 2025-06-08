Описание

Satpam Kuburan Simulator — это симулятор с элементами хоррора и детективного наблюдения, в котором ты играешь роль ночного сторожа на воротах кладбища. Твоя задача — впускать или не впускать тех, кто хочет покинуть территорию ночью. Но не всё так просто: среди проходящих встречаются призраки, одержимые и странные личности, и тебе нужно вовремя их распознать.





Следи за поведением посетителей, анализируй детали — движения, речь, внешний вид. Малейшее подозрение может стать сигналом к действию. Пропусти не того — последствия могут быть пугающими. Каждый выбор влияет на развитие событий, а атмосфера напряжённой тишины только усиливает тревогу. Satpam Kuburan Simulator проверит твою наблюдательность, храбрость и инстинкт выживания.