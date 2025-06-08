Satpam Kuburan Simulator 0.10.2
Ночь, кладбище и ты — охранник, что решает, кто жив, а кто притворяется
Satpam Kuburan Simulator — это симулятор с элементами хоррора и детективного наблюдения, в котором ты играешь роль ночного сторожа на воротах кладбища. Твоя задача — впускать или не впускать тех, кто хочет покинуть территорию ночью. Но не всё так просто: среди проходящих встречаются призраки, одержимые и странные личности, и тебе нужно вовремя их распознать.
Следи за поведением посетителей, анализируй детали — движения, речь, внешний вид. Малейшее подозрение может стать сигналом к действию. Пропусти не того — последствия могут быть пугающими. Каждый выбор влияет на развитие событий, а атмосфера напряжённой тишины только усиливает тревогу. Satpam Kuburan Simulator проверит твою наблюдательность, храбрость и инстинкт выживания.
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Установка
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Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
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.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.