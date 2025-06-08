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Satpam Kuburan Simulator

Satpam Kuburan Simulator 0.10.2

Ночь, кладбище и ты — охранник, что решает, кто жив, а кто притворяется
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Версия:
0.10.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
D'Agoeng Game Studio
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Вчера, 21:20
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 72 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9
Скриншоты
Описание

Satpam Kuburan Simulator — это симулятор с элементами хоррора и детективного наблюдения, в котором ты играешь роль ночного сторожа на воротах кладбища. Твоя задача — впускать или не впускать тех, кто хочет покинуть территорию ночью. Но не всё так просто: среди проходящих встречаются призраки, одержимые и странные личности, и тебе нужно вовремя их распознать.


Следи за поведением посетителей, анализируй детали — движения, речь, внешний вид. Малейшее подозрение может стать сигналом к действию. Пропусти не того — последствия могут быть пугающими. Каждый выбор влияет на развитие событий, а атмосфера напряжённой тишины только усиливает тревогу. Satpam Kuburan Simulator проверит твою наблюдательность, храбрость и инстинкт выживания.


Информация о модах

Полная версия

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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Хорроры
Хорроры
 Теги темы: оригинал

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Эта игра отмечена как оригинальная версия
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Скачать Satpam Kuburan Simulator 72 Мб Ссылка 2 72 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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