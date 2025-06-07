Описание

Moon Trucks 2073 — это симулятор вождения с научно-фантастическим уклоном, где ты управляешь мощными транспортами на поверхности Луны. Выполняй контракты, доставляй модули, ресурсы и оборудование через опасные пейзажи с трещинами, склонами и метеоритными воронками. Каждые пять минут — новый маршрут, смена условий и проверка на устойчивость техники. Ошибся с углом — потерял груз, переоценил тягу — остался в пыли.





Испытай футуристические вездеходы, созданные для экстремального бездорожья и низкой гравитации. Передовые системы управления помогут маневрировать даже по самому сложному рельефу. Разблокируй новые модели, улучшай технику, выбирай маршруты. Соло-режим, квестовые задания и реалистичная физика доступны офлайн, без доната. Moon Trucks 2073 — если Земля тебе мала, попробуй доставить груз на Луну.