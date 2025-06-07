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Moon Trucks 2073 (Мод, Без рекламы)

Moon Trucks 2073 (Мод, Без рекламы) 1.3.46

Садись за руль лунного тягача и прокладывай путь сквозь кратеры и пыль будущего
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Версия:
1.3.46
Требования:
Android 10
Разработчик:
Space Anatomy Games
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 15:06
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 373 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Moon Trucks 2073 — это симулятор вождения с научно-фантастическим уклоном, где ты управляешь мощными транспортами на поверхности Луны. Выполняй контракты, доставляй модули, ресурсы и оборудование через опасные пейзажи с трещинами, склонами и метеоритными воронками. Каждые пять минут — новый маршрут, смена условий и проверка на устойчивость техники. Ошибся с углом — потерял груз, переоценил тягу — остался в пыли.


Испытай футуристические вездеходы, созданные для экстремального бездорожья и низкой гравитации. Передовые системы управления помогут маневрировать даже по самому сложному рельефу. Разблокируй новые модели, улучшай технику, выбирай маршруты. Соло-режим, квестовые задания и реалистичная физика доступны офлайн, без доната. Moon Trucks 2073 — если Земля тебе мала, попробуй доставить груз на Луну.


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Moon Trucks 2073 (Мод, Без рекламы) v1.3.46 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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