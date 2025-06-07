Moon Trucks 2073 (Мод, Без рекламы) 1.3.46
Садись за руль лунного тягача и прокладывай путь сквозь кратеры и пыль будущего
Moon Trucks 2073 — это симулятор вождения с научно-фантастическим уклоном, где ты управляешь мощными транспортами на поверхности Луны. Выполняй контракты, доставляй модули, ресурсы и оборудование через опасные пейзажи с трещинами, склонами и метеоритными воронками. Каждые пять минут — новый маршрут, смена условий и проверка на устойчивость техники. Ошибся с углом — потерял груз, переоценил тягу — остался в пыли.
Испытай футуристические вездеходы, созданные для экстремального бездорожья и низкой гравитации. Передовые системы управления помогут маневрировать даже по самому сложному рельефу. Разблокируй новые модели, улучшай технику, выбирай маршруты. Соло-режим, квестовые задания и реалистичная физика доступны офлайн, без доната. Moon Trucks 2073 — если Земля тебе мала, попробуй доставить груз на Луну.
Взлом скорости, без рекламы.
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Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.