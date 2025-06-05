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Anime Girlfriend School Harem (Мод, Бесплатные покупки)

Anime Girlfriend School Harem (Мод, Бесплатные покупки) 0.0.4

Один парень, целая школа, и выбор, который решает всё
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Версия:
0.0.4
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Chartipedia
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 13:50
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 169 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Anime Girlfriend School Harem — это визуальная новелла в аниме-стилистике с элементами симулятора свиданий. Главный герой неожиданно оказывается переведён в элитную академию, где учатся исключительно девушки. Ошибка в бумагах? Судьба? Не так уж важно — главное, что теперь он единственный парень среди сотен однокурсниц, и это запускает череду довольно необычных событий.


Игроку предстоит разобраться в характере каждой потенциальной избранницы, наблюдать, как девушки всё активнее проявляют инициативу, и принимать решения, которые повлияют на развитие отношений. Яркий визуал, лёгкий юмор, множество романтических сцен и узнаваемая атмосфера «школьного гарема» делают игру привлекательной находкой для любителей жанра.


Информация о модах

Бесплатные покупки

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 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Anime Girlfriend School Harem (Мод, Бесплатные покупки) v0.0.4 MOD APK

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Скачать Anime Girlfriend School Harem (Мод, Бесплатные покупки) 169 Мб Ссылка 2 169 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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