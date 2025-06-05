Anime Girlfriend School Harem (Мод, Бесплатные покупки) 0.0.4
Один парень, целая школа, и выбор, который решает всё
Anime Girlfriend School Harem — это визуальная новелла в аниме-стилистике с элементами симулятора свиданий. Главный герой неожиданно оказывается переведён в элитную академию, где учатся исключительно девушки. Ошибка в бумагах? Судьба? Не так уж важно — главное, что теперь он единственный парень среди сотен однокурсниц, и это запускает череду довольно необычных событий.
Игроку предстоит разобраться в характере каждой потенциальной избранницы, наблюдать, как девушки всё активнее проявляют инициативу, и принимать решения, которые повлияют на развитие отношений. Яркий визуал, лёгкий юмор, множество романтических сцен и узнаваемая атмосфера «школьного гарема» делают игру привлекательной находкой для любителей жанра.
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Установка
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.