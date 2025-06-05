Описание

Anime Girlfriend School Harem — это визуальная новелла в аниме-стилистике с элементами симулятора свиданий. Главный герой неожиданно оказывается переведён в элитную академию, где учатся исключительно девушки. Ошибка в бумагах? Судьба? Не так уж важно — главное, что теперь он единственный парень среди сотен однокурсниц, и это запускает череду довольно необычных событий.





Игроку предстоит разобраться в характере каждой потенциальной избранницы, наблюдать, как девушки всё активнее проявляют инициативу, и принимать решения, которые повлияют на развитие отношений. Яркий визуал, лёгкий юмор, множество романтических сцен и узнаваемая атмосфера «школьного гарема» делают игру привлекательной находкой для любителей жанра.