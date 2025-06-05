Описание

Designer City 3: Future Cities — это увлекательная бесплатная игра по строительству города, где вы можете проектировать и управлять городом будущего. Независимо от того, хотите ли вы создать небольшой высокотехнологичный городок или огромный футуристический мегаполис, все решения находятся в ваших руках. В этой игре нет сборов или ожидания — только ваши идеи и творчество.





Стройте и развивайте город по своему вкусу, формируя его горизонт и транспортные сети, чтобы создать настоящий рай будущего. Ваша задача — спроектировать идеальный город, который будет не только функциональным, но и эстетически привлекательным для его жителей.