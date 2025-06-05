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Designer City 3: future cities (Мод, Много денег)

Designer City 3: future cities (Мод, Много денег) 1.11

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Версия:
1.11
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
SGS - City Building Games
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Вчера, 23:46
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 327 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
134
Скриншоты
Описание

Designer City 3: Future Cities — это увлекательная бесплатная игра по строительству города, где вы можете проектировать и управлять городом будущего. Независимо от того, хотите ли вы создать небольшой высокотехнологичный городок или огромный футуристический мегаполис, все решения находятся в ваших руках. В этой игре нет сборов или ожидания — только ваши идеи и творчество.


Стройте и развивайте город по своему вкусу, формируя его горизонт и транспортные сети, чтобы создать настоящий рай будущего. Ваша задача — спроектировать идеальный город, который будет не только функциональным, но и эстетически привлекательным для его жителей.


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

Скачать Designer City 3: future cities (Мод, Много денег) v1.11 MOD APK

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Скачать Designer City 3: future cities (Мод, Много денег) 327 Мб Ссылка 2 327 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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