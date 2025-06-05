Designer City 3: future cities (Мод, Много денег) 1.11
Designer City 3: Future Cities — это увлекательная бесплатная игра по строительству города, где вы можете проектировать и управлять городом будущего. Независимо от того, хотите ли вы создать небольшой высокотехнологичный городок или огромный футуристический мегаполис, все решения находятся в ваших руках. В этой игре нет сборов или ожидания — только ваши идеи и творчество.
Стройте и развивайте город по своему вкусу, формируя его горизонт и транспортные сети, чтобы создать настоящий рай будущего. Ваша задача — спроектировать идеальный город, который будет не только функциональным, но и эстетически привлекательным для его жителей.
Много денег
Скачать Designer City 3: future cities (Мод, Много денег) v1.11 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.