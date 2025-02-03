Версия:
0.31
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Digital Melody Games
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 10:32
Возраст:
Требуется места:
≈ 114 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
173
Описание
Trading Card Empire Simulator предлагает вам стать коллекционером, который превратился в владельца магазина, где вы сможете построить и развивать свой собственный бизнес по продаже и обмену торговых карт. Ваша цель — создать успешный магазин, предлагая редкие и ценные карты из легендарной серии Beast Lords, в которой представлены уникальные и могущественные существа.
Вы сможете заполнять полки бустер-пакетами и отдельными картами, аккуратно организуя их и устанавливая конкурентные цены, чтобы привлекать клиентов. Управляйте своим временем, балансируя между продажей карт и расширением собственной коллекции, чтобы превратить свой магазин в настоящее имперское царство коллекционных карт!
Информация о модах
- МОД МЕНЮ
- Неограниченные деньги
- Неограниченное количество монет
Примечание: *Увеличивается по мере трат!
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