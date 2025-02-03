Описание

Trading Card Empire Simulator предлагает вам стать коллекционером, который превратился в владельца магазина, где вы сможете построить и развивать свой собственный бизнес по продаже и обмену торговых карт. Ваша цель — создать успешный магазин, предлагая редкие и ценные карты из легендарной серии Beast Lords, в которой представлены уникальные и могущественные существа.





Вы сможете заполнять полки бустер-пакетами и отдельными картами, аккуратно организуя их и устанавливая конкурентные цены, чтобы привлекать клиентов. Управляйте своим временем, балансируя между продажей карт и расширением собственной коллекции, чтобы превратить свой магазин в настоящее имперское царство коллекционных карт!