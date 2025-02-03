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TCG Card Supermarket Simulator (Мод меню)

TCG Card Supermarket Simulator (Мод меню) 0.31

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Версия:
0.31
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Digital Melody Games
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 114 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
173
Скриншоты
Описание

Trading Card Empire Simulator предлагает вам стать коллекционером, который превратился в владельца магазина, где вы сможете построить и развивать свой собственный бизнес по продаже и обмену торговых карт. Ваша цель — создать успешный магазин, предлагая редкие и ценные карты из легендарной серии Beast Lords, в которой представлены уникальные и могущественные существа.


Вы сможете заполнять полки бустер-пакетами и отдельными картами, аккуратно организуя их и устанавливая конкурентные цены, чтобы привлекать клиентов. Управляйте своим временем, балансируя между продажей карт и расширением собственной коллекции, чтобы превратить свой магазин в настоящее имперское царство коллекционных карт!


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Неограниченные деньги
  • Неограниченное количество монет

Примечание: *Увеличивается по мере трат!

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 Теги темы: Мод меню

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