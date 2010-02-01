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Fishing Frenzy:Idle Hooked Inc (Мод меню)

Fishing Frenzy:Idle Hooked Inc (Мод меню) 1.6.0

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Версия:
1.6.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
CyberJoy Game
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 236 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
791
Скриншоты
Описание

Fishing Frenzy: Idle Hooked Inc — это красочный кликер с очаровательной графикой, в котором игроки могут развивать собственный рыболовный бизнес. Начав с простой удочки, вы постепенно расширяете свои операции до владения флотом траулеров, исследуя множество направлений для инвестиций. Разнообразные возможности развития порадуют даже самых требовательных игроков, позволяя вкладывать средства в различные аспекты бизнеса и обеспечивая постоянное увлечение. Каждое новое вложение открывает перед вами новые горизонты и пути для роста, делая процесс управления бизнесом захватывающим и динамичным.


В игре также присутствует полноценный штат сотрудников — от рыбаков до менеджеров по продажам улова. Ваша команда обеспечивает высокую продуктивность и экономит драгоценное время, которое можно посвятить наблюдению за поплавком и наслаждению моментами отдыха. Управление персоналом и оптимизация процессов позволяют эффективно развивать свой бизнес, достигать новых высот и наслаждаться плодами своего труда. Fishing Frenzy: Idle Hooked Inc предлагает увлекательный игровой процесс, сочетающий стратегию и расслабляющую атмосферу, что делает его идеальным выбором для любителей кликеров и рыболовных симуляторов.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель скорости игры
  • Удален навязчивый ADS
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 Теги темы: рыбалка, Мод меню

Скачать Fishing Frenzy:Idle Hooked Inc (Мод меню) v1.6.0 MOD APK

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Скачать Fishing Frenzy:Idle Hooked Inc (Мод меню) 236 Мб Ссылка 2 236 Мб

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