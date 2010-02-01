Описание

Fishing Frenzy: Idle Hooked Inc — это красочный кликер с очаровательной графикой, в котором игроки могут развивать собственный рыболовный бизнес. Начав с простой удочки, вы постепенно расширяете свои операции до владения флотом траулеров, исследуя множество направлений для инвестиций. Разнообразные возможности развития порадуют даже самых требовательных игроков, позволяя вкладывать средства в различные аспекты бизнеса и обеспечивая постоянное увлечение. Каждое новое вложение открывает перед вами новые горизонты и пути для роста, делая процесс управления бизнесом захватывающим и динамичным.





В игре также присутствует полноценный штат сотрудников — от рыбаков до менеджеров по продажам улова. Ваша команда обеспечивает высокую продуктивность и экономит драгоценное время, которое можно посвятить наблюдению за поплавком и наслаждению моментами отдыха. Управление персоналом и оптимизация процессов позволяют эффективно развивать свой бизнес, достигать новых высот и наслаждаться плодами своего труда. Fishing Frenzy: Idle Hooked Inc предлагает увлекательный игровой процесс, сочетающий стратегию и расслабляющую атмосферу, что делает его идеальным выбором для любителей кликеров и рыболовных симуляторов.