Doraemon Dorayaki Shop Story — увлекательная игра, в которой вы вместе с любимым персонажем манги Дораэмоном управляете собственным магазином сладостей! Приготовьте любимые дораяки Дораэмона и создайте магазин, о котором заговорит весь город. Вас ждет увлекательный процесс: от приготовления сладостей и расстановки полок до подготовки столов и открытия магазина для посетителей.
Встречайте разнообразных персонажей из работ Fujiko・F・Fujio, включая T・P BON и Энциклопедию Kiteretsu, которые станут вашими клиентами. В процессе поиска ингредиентов вы столкнетесь с различными трудностями, но секретные гаджеты Дораэмона помогут вам решить любые проблемы без труда. Погрузитесь в захватывающее приключение и станьте лучшим кондитером вместе с Дораэмоном в Doraemon Dorayaki Shop Story!
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Скачать Doraemon Dorayaki Shop Story (Мод, Много денег) v1.1.9 MOD APK
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