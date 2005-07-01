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Doraemon Dorayaki Shop Story (Мод, Много денег)

Doraemon Dorayaki Shop Story (Мод, Много денег) 1.1.9

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Версия:
1.1.9
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Kairosoft
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 120 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
159
Скриншоты
Описание

Doraemon Dorayaki Shop Story — увлекательная игра, в которой вы вместе с любимым персонажем манги Дораэмоном управляете собственным магазином сладостей! Приготовьте любимые дораяки Дораэмона и создайте магазин, о котором заговорит весь город. Вас ждет увлекательный процесс: от приготовления сладостей и расстановки полок до подготовки столов и открытия магазина для посетителей.


Встречайте разнообразных персонажей из работ Fujiko・F・Fujio, включая T・P BON и Энциклопедию Kiteretsu, которые станут вашими клиентами. В процессе поиска ингредиентов вы столкнетесь с различными трудностями, но секретные гаджеты Дораэмона помогут вам решить любые проблемы без труда. Погрузитесь в захватывающее приключение и станьте лучшим кондитером вместе с Дораэмоном в Doraemon Dorayaki Shop Story!


Информация о модах
  • Меню Мод
  • Валюта всегда увеличивается
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 Теги темы: Много денег

Скачать Doraemon Dorayaki Shop Story (Мод, Много денег) v1.1.9 MOD APK

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Скачать Doraemon Dorayaki Shop Story (Мод, Много денег) 120 Мб Ссылка 2 120 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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