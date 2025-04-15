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Car Crash Simulator FlexicX (Мод, Без рекламы)

Car Crash Simulator FlexicX 0.95

Много денегБез рекламы
5
2
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Версия:
0.95
Требования:
Android 10
Разработчик:
SIDGINCompany
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 304 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 619
Скриншоты
Описание

Добро пожаловать в мир, где столкновения на высокой скорости, разрушения и захватывающий реализм сливаются воедино в игре Car Crash Simulator FlexicX. Эта игра переносит вас в уникальную среду, где вы сможете испытать настоящие последствия столкновений транспортных средств. Каждое столкновение в игре всё больше погружает вас в симуляцию, которая точно воспроизводит физику мягких тел, создавая по-настоящему реалистичный опыт.


В основе Car Crash Simulator FlexicX лежит сложный физический движок, разработанный для имитации реальных последствий автомобильных аварий. Каждое транспортное средство в игре создано с использованием динамики мягкого тела, что позволяет реалистично воспроизводить деформации и разрушения. Когда вы врезаетесь в стену или другую машину, корпус сминается, окна разбиваются, а рама автомобиля изгибается с невероятной детализацией. Эта игра предлагает не только визуальное наслаждение от разрушений, но и ощутимый эффект веса и силы удара, поскольку ваш автомобиль реагирует на каждое столкновение в реальном времени.


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Без рекламы, Много денег

Скачать Car Crash Simulator FlexicX (Мод, Без рекламы) v0.95 MOD APK

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Скачать Car Crash Simulator FlexicX (Мод, Без рекламы) 304 Мб Ссылка 2 304 Мб
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