Contraband Police Mobile (Мод, Много денег) 0.1.38
Contraband Police Mobile – это увлекательный мобильный порт оригинального проекта, где вы играете роль сотрудника пограничной службы. Ваша задача – ежедневно проверять автомобили и грузовики, пересекающие границу, чтобы выявить возможных контрабандистов. Преступники не стоят на месте, изощряясь в попытках перевезти запрещенные товары: от небольших предметов, спрятанных в личных вещах, до многотонных грузов, скрытых в сложных тайниках. Вам предстоит проявить внимательность и бдительность, чтобы не допустить провоза контрабанды.
Для проведения тщательного досмотра необходимо обладать достаточными основаниями для подозрений. Вы будете проверять документы, выявлять несоответствия в накладных, обращать внимание на странное поведение водителей и обнаруживать следы изменений в грузах. Каждый такой случай – это возможность разоблачить преступника и отправить его за решетку. Ваша внимательность и умение замечать мелочи станут ключевыми инструментами в борьбе с контрабандой.
Не стоит думать, что работа на границе – легкая прогулка. Каждый день приносит новые вызовы, и с каждым случаем вы будете совершенствовать свои навыки. Контрабандисты становятся всё изобретательнее, и только от вас зависит, удастся ли им обмануть систему или они будут пойманы и понесут заслуженное наказание.
Ваши деньги увеличиваются по мере того, как вы тратите их в игре.
Количество алмазов, которые вы тратите в игре, увеличивается.
Скачать Contraband Police Mobile (Мод, Много денег) v0.1.38 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.