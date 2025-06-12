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Contraband Police Mobile (Мод, Много денег)

Contraband Police Mobile (Мод, Много денег) 0.1.38

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Версия:
0.1.38
Требования:
Android 10
Разработчик:
PlayWay SA
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Вчера, 20:57
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 430 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
688
Скриншоты
Описание

Contraband Police Mobile – это увлекательный мобильный порт оригинального проекта, где вы играете роль сотрудника пограничной службы. Ваша задача – ежедневно проверять автомобили и грузовики, пересекающие границу, чтобы выявить возможных контрабандистов. Преступники не стоят на месте, изощряясь в попытках перевезти запрещенные товары: от небольших предметов, спрятанных в личных вещах, до многотонных грузов, скрытых в сложных тайниках. Вам предстоит проявить внимательность и бдительность, чтобы не допустить провоза контрабанды.


Для проведения тщательного досмотра необходимо обладать достаточными основаниями для подозрений. Вы будете проверять документы, выявлять несоответствия в накладных, обращать внимание на странное поведение водителей и обнаруживать следы изменений в грузах. Каждый такой случай – это возможность разоблачить преступника и отправить его за решетку. Ваша внимательность и умение замечать мелочи станут ключевыми инструментами в борьбе с контрабандой.


Не стоит думать, что работа на границе – легкая прогулка. Каждый день приносит новые вызовы, и с каждым случаем вы будете совершенствовать свои навыки. Контрабандисты становятся всё изобретательнее, и только от вас зависит, удастся ли им обмануть систему или они будут пойманы и понесут заслуженное наказание.


Информация о модах

Ваши деньги увеличиваются по мере того, как вы тратите их в игре. 

Количество алмазов, которые вы тратите в игре, увеличивается.

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 Теги темы: Много денег

Скачать Contraband Police Mobile (Мод, Много денег) v0.1.38 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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