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Hero Survival IO 2 (Мод меню)

Hero Survival IO 2 (Мод меню) 1.1.0

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Версия:
1.1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Zetylios Legend
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 312 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
105
Скриншоты
Описание

Hero Survival IO 2 — это захватывающее продолжение оригинальной игры, которое предлагает новые приключения, улучшенную графику и множество увлекательных функций. Вас ждет интенсивное сражение за выживание в постапокалиптическом мире, где только самые сильные смогут остаться в живых.


Сюжет игры разворачивается после героических действий Ясуо, который спас Землю от чудовищных захватчиков. Однако после своего подвига он таинственно исчез, оставив мир перед лицом новой угрозы. Теперь на Земле появляются ужасные существа из других измерений, и ваша задача — как наследника Ясуо — встать на защиту человечества и раскрыть тайну его исчезновения.


Hero Survival IO 2 предлагает игрокам не только продолжение эпической истории, но и множество новых вызовов и возможностей. Вас ждут сражения с могущественными врагами, исследования новых миров и борьба за будущее планеты. Используйте свои навыки, стратегию и смелость, чтобы преодолеть опасности и защитить человечество от надвигающейся угрозы.


Информация о модах

> Множитель защиты

> Режим бога

> Множитель опыта

> Остановка повышения уровня

> Всегда критический удар

> Неограниченные самоцветы

> VIP

> Выносливость

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 Теги темы: Мод меню

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