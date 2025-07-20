Merge Legions: игры-стратегии (Мод меню) v1.39.5
Merge Legions — это казуальная фэнтезийная стратегия, которая приглашает вас погрузиться в мир эпических битв, потрясающих персонажей и увлекательных механик. В этой игре вам предстоит собирать свою армию, решать головоломки на соединение и проверять свои тактические способности в захватывающих сражениях.
В Merge Legions каждое соединение элементов открывает новые возможности и приключения. Вам предстоит объединять различных персонажей, предметы и силы, чтобы создать мощную армию, готовую сразиться с врагами и преодолеть сложные испытания. Игра предлагает множество уровней и задач, где ваша стратегия и способность быстро принимать решения будут ключом к победе.
Скачайте Merge Legions, наденьте доспехи и начните свой путь к триумфу в этом волшебном мире. Играйте в увлекательные головоломки, улучшайте своих героев и ведите свою армию к победе в этом захватывающем приключении.
МОД МЕНЮ
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.