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Merge Legions: игры-стратегии (Мод меню)

Merge Legions: игры-стратегии (Мод меню) v1.39.5

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Версия:
1.39.5
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
SayGames Ltd
Категория:
Головоломки / На русском
Обновлено:
Сегодня, 11:54
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 116 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
211
Описание

Merge Legions — это казуальная фэнтезийная стратегия, которая приглашает вас погрузиться в мир эпических битв, потрясающих персонажей и увлекательных механик. В этой игре вам предстоит собирать свою армию, решать головоломки на соединение и проверять свои тактические способности в захватывающих сражениях.


В Merge Legions каждое соединение элементов открывает новые возможности и приключения. Вам предстоит объединять различных персонажей, предметы и силы, чтобы создать мощную армию, готовую сразиться с врагами и преодолеть сложные испытания. Игра предлагает множество уровней и задач, где ваша стратегия и способность быстро принимать решения будут ключом к победе.


Скачайте Merge Legions, наденьте доспехи и начните свой путь к триумфу в этом волшебном мире. Играйте в увлекательные головоломки, улучшайте своих героев и ведите свою армию к победе в этом захватывающем приключении.


Информация о модах

МОД МЕНЮ

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Merge Legions: игры-стратегии (Мод меню) v1.39.5 MOD APK

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Скачать Merge Legions: игры-стратегии (Мод меню) 116 Мб Ссылка 2 116 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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