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Hardcore Leveling Warrior

Hardcore Leveling Warrior 1.3.5

Собирай героев, строй команду и управляй ходом битвы на своих условиях
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Версия:
1.3.5
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Super Planet
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 15:09
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 184 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8
Скриншоты
Описание

В Hardcore Leveling Warrior ты возвращаешься в мир, где всё зависит от твоих решений — и не всегда они ведут в плюс. Сражения здесь не просто красивая анимация, а способ выжить, прокачаться и доказать, что ты по‑прежнему в игре. Собираешь бойцов, прокачиваешь навыки, настраиваешь стиль — и сам выбираешь, играть вручную или довериться авто-режиму. Но даже в автоматике важно, кого взять с собой и как ты их подготовил.


Сюжет даёт повороты, а бойцы — характер. Игра постоянно подкидывает новые условия: где-то всё идёт по плану, где-то — наоборот. Ты строишь команду под себя, комбинируешь способности и находишь свою тактику. Всё развивается — навыки, герои, сама история. Работает онлайн, но без перегруза. Заходит и тем, кто играет каждый день, и тем, кто зашёл «на пару боёв». Если хочешь попробовать снова — сейчас как раз подходящее время.


Информация о модах

Меню модов

Множитель урона

Множитель защиты

Режим Бога

Примечание : Игра находится в стадии раннего доступа.

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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Hardcore Leveling Warrior 184 Мб Ссылка 2 184 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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