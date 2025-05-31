Hardcore Leveling Warrior 1.3.5
Собирай героев, строй команду и управляй ходом битвы на своих условиях
В Hardcore Leveling Warrior ты возвращаешься в мир, где всё зависит от твоих решений — и не всегда они ведут в плюс. Сражения здесь не просто красивая анимация, а способ выжить, прокачаться и доказать, что ты по‑прежнему в игре. Собираешь бойцов, прокачиваешь навыки, настраиваешь стиль — и сам выбираешь, играть вручную или довериться авто-режиму. Но даже в автоматике важно, кого взять с собой и как ты их подготовил.
Сюжет даёт повороты, а бойцы — характер. Игра постоянно подкидывает новые условия: где-то всё идёт по плану, где-то — наоборот. Ты строишь команду под себя, комбинируешь способности и находишь свою тактику. Всё развивается — навыки, герои, сама история. Работает онлайн, но без перегруза. Заходит и тем, кто играет каждый день, и тем, кто зашёл «на пару боёв». Если хочешь попробовать снова — сейчас как раз подходящее время.
Меню модов
Множитель урона
Множитель защиты
Режим Бога
Примечание : Игра находится в стадии раннего доступа.
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Внимание▶
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