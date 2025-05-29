SCARYCRAFT: The Silhouette (Мод, Без рекламы) 1.0.25052025
Строй, прячься, сражайся — тьма наблюдает, и ты ей интересен
SCARYCRAFT: The Silhouette — это хоррор‑песочница в открытом мире, где выживание — вопрос не только ресурсов, но и здравого рассудка. Ты начинаешь в мрачном лесу, безоружный и один. Первые минуты — сбор дерева, крафт факела, строительство укрытия. Но очень скоро в тумане появляется нечто — оно двигается без звука, копирует твои привычки и преследует тебя шаг за шагом. И каждый новый день только приближает встречу.
В SCARYCRAFT: The Silhouette ты не просто выживаешь — ты борешься с умным, безжалостным врагом, который адаптируется к твоим действиям. Придётся строить базы, копать ресурсы, создавать оружие, расставлять ловушки и каждый раз думать наперёд. Игра офлайн, процедурно‑генерируемый мир, никакого доната — всё зависит от того, насколько ты готов к страху и насколько далеко зайдёшь, прежде чем оглянешься и увидишь силуэт.
Без рекламы
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