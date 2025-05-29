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SCARYCRAFT: The Silhouette (Мод, Без рекламы)

SCARYCRAFT: The Silhouette (Мод, Без рекламы) 1.0.25052025

Строй, прячься, сражайся — тьма наблюдает, и ты ей интересен
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Версия:
1.0.25052025
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Fizaidev
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 14:00
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 516 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

SCARYCRAFT: The Silhouette — это хоррор‑песочница в открытом мире, где выживание — вопрос не только ресурсов, но и здравого рассудка. Ты начинаешь в мрачном лесу, безоружный и один. Первые минуты — сбор дерева, крафт факела, строительство укрытия. Но очень скоро в тумане появляется нечто — оно двигается без звука, копирует твои привычки и преследует тебя шаг за шагом. И каждый новый день только приближает встречу.


В SCARYCRAFT: The Silhouette ты не просто выживаешь — ты борешься с умным, безжалостным врагом, который адаптируется к твоим действиям. Придётся строить базы, копать ресурсы, создавать оружие, расставлять ловушки и каждый раз думать наперёд. Игра офлайн, процедурно‑генерируемый мир, никакого доната — всё зависит от того, насколько ты готов к страху и насколько далеко зайдёшь, прежде чем оглянешься и увидишь силуэт.


Информация о модах

Без рекламы

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать SCARYCRAFT: The Silhouette (Мод, Без рекламы) v1.0.25052025 MOD APK

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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