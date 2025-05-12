Описание

Virtual Beggar — Вы можете использовать двойное оружие, клинок, который требует только одной руки, или меч, который требует обеих рук. Они смертельны для монстров. Поскольку он содержит большое количество врагов, в игру «Третий клинок» можно играть несколько раз.





Один из способов получить настоящее действие — убивать страшных монстров, играя в ролевую игру. По мере развития сюжета происходит ряд интересных событий. В этой потрясающей драме-боевике вы пройдете три этапа и будете использовать шкалы комбо для улучшения своего оружия. Это НАСТОЯЩАЯ ролевая игра. Базовая игра бесплатна, но дополнительный контент можно приобрести за реальные деньги.





Против злых монстров выступают три крутых оружия. Использование Dual Wield оставляет вас открытым для атаки, но также увеличивает вашу скорость. Длина одноручного клинка больше, чем у парного оружия. Наименее рискованный способ приблизиться к чему-то, что все еще эффективно. Самое опасное оружие — это то, для владения которым нужны две руки, например, большие и громоздкие двуручные мечи.





Каждая способность одновременно проходит три стадии развития. Каждое оружие имеет свой набор особых способностей. Освойте способность, которая пользуется наибольшим спросом. Каждое изменение шкалы комбо открывает три новых уровня развития. Атаки первой стадии нормальны, а увеличение скорости атаки происходит на второй стадии. На этом уровне атаки и навыки имеют больше шансов на провал.





Кроме того, обновления можно приобрести с помощью различных торговых площадок. В результате повышается эффективность оружия. Вы должны вооружиться более мощным оружием, если хотите уничтожить своих противников. Покупайте навыки, чтобы сделать свое зло сильнее. Игроки могут получить доступ к тренировочной комнате, тюрьме и Башне времени, играя в обычном или аркадном режиме.