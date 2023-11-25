Версия:
1.2.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
TryFoot Studios
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 15:12
Возраст:
Требуется места:
≈ 136 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 499
Описание
Raft Survival Forest 2 - представляет собой увлекательную игру на выживание, где игрок оказывается в глубоких лесах после аварии самолета. Эта игра ставит перед вами задачу выживания в непростых условиях. Ваша основная задача — исследовать окружающую среду, находя ресурсы и материалы для создания инструментов и убежища. Игра требует от вас взаимодействия с различными элементами природы, а также столкновения с дикими животными, что добавляет реализма и вызова.
Одной из ключевых особенностей игры является необходимость построения плота, который позволит пересекать водные пространства и исследовать новые территории. Важно также обеспечить себя пищей и водой, а также поддерживать костер, который поможет вам в выживании в холодные ночи.
Информация о модах
- Безграничное здоровье
- Неограниченная выносливость
- Объявления упакованы, куплены (без рекламы)
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Игра входит в подборки:
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