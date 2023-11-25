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Raft Survival Forest 2 (Мод, Много жизней)

Raft Survival Forest 2 1.2.5

Выживание
3
1
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Версия:
1.2.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
TryFoot Studios
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 136 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 499
Скриншоты
Описание

Raft Survival Forest 2 - представляет собой увлекательную игру на выживание, где игрок оказывается в глубоких лесах после аварии самолета. Эта игра ставит перед вами задачу выживания в непростых условиях. Ваша основная задача — исследовать окружающую среду, находя ресурсы и материалы для создания инструментов и убежища. Игра требует от вас взаимодействия с различными элементами природы, а также столкновения с дикими животными, что добавляет реализма и вызова.


Одной из ключевых особенностей игры является необходимость построения плота, который позволит пересекать водные пространства и исследовать новые территории. Важно также обеспечить себя пищей и водой, а также поддерживать костер, который поможет вам в выживании в холодные ночи.



Информация о модах
  • Безграничное здоровье
  • Неограниченная выносливость
  • Объявления упакованы, куплены (без рекламы)
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 Теги темы: Выживание

Скачать Raft Survival Forest 2 (Мод, Много жизней) v1.2.5 MOD APK

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Скачать Raft Survival Forest 2 (Мод, Много жизней) 136 Мб Ссылка 2 136 Мб

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Отзывы о Raft Survival Forest 2 (Мод, Много жизней)


Комментарии (1)
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Павел
Павел 25 ноября 2023 00:28
бессмертие нет вы меня обманули
0
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