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Luna Ravel - Interactive Story (Мод, Много алмазов)

Luna Ravel - Interactive Story (Мод, Много алмазов) 2025.0130.2

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Версия:
2025.0130.2
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
IsCool Entertainment
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 419 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6 582
Скриншоты
Описание

Luna Ravel - это захватывающая ролевая игра, которая переносит вас в уникальный мир увлекательных историй и преступлений. В этой игре вы окажетесь в роли главного героя, который должен разгадать тайны и исследовать множество сложных ситуаций, связанных с преступниками и поиском истины.


Одной из ключевых особенностей Luna Ravel является ее свободная система выбора. Вам предоставляется полная свобода в принятии решений, и ваш выбор будет иметь влияние на ход сюжета и исход событий. Вы можете изменять свой стиль игры, обновлять свои костюмы и даже выдавать себя за новых персонажей, чтобы облегчить процесс расследования и взаимодействия с другими персонажами. Игра также позволяет вам погрузиться в уникальный мир, полный загадок и тайн, и раскрывать их по мере продвижения по сюжету. Ваше умение разгадывать головоломки и принимать важные решения будет ключевым элементом вашего успеха.


Luna Ravel предоставляет игрокам возможность переживать захватывающие приключения и погружаться в мир преступлений и расследований. Это уникальная игра, которая позволяет вам стать частью увлекательных историй и принимать решения, которые влияют на развитие сюжета.


Информация о модах
  • Неограниченное количество драгоценных камней
  • Неограниченные билеты
  • Неограниченное количество очков расследования
  • Экипировка доступна

MOD V2

  • МОД МЕНЮ
  • Неограниченное количество драгоценных камней
  • Неограниченные билеты

ПРИМЕЧАНИЕ:

  1. Если игра не работает в некоторых местах с использованием мода, то отключите мод для этой части.
  2. Убедитесь, что разрешение MOD MENU дано



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 Теги темы: Много денег, Новеллы

Скачать Luna Ravel - Interactive Story (Мод, Много алмазов) v2025.0130.2 MOD APK

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Скачать Luna Ravel - Interactive Story (Мод, Много алмазов) 419 Мб Ссылка 2 419 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Luna Ravel - Interactive Story (Мод, Много алмазов)


Комментарии (2)
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Milk
Milk 14 августа 2024 06:35
В игру вообще не заходит несколько раз нажимала и все равно не заходит переустановливала и все без толку
-2
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Филицыя
Филицыя 12 января 2024 10:59
🖤На 13 андроиде не запускается.
Даже иконка игры не работает сколько не тыкай нечего не происходит.🤷🏻‍♀️
-1
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