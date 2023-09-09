Luna Ravel - это захватывающая ролевая игра, которая переносит вас в уникальный мир увлекательных историй и преступлений. В этой игре вы окажетесь в роли главного героя, который должен разгадать тайны и исследовать множество сложных ситуаций, связанных с преступниками и поиском истины.
Одной из ключевых особенностей Luna Ravel является ее свободная система выбора. Вам предоставляется полная свобода в принятии решений, и ваш выбор будет иметь влияние на ход сюжета и исход событий. Вы можете изменять свой стиль игры, обновлять свои костюмы и даже выдавать себя за новых персонажей, чтобы облегчить процесс расследования и взаимодействия с другими персонажами. Игра также позволяет вам погрузиться в уникальный мир, полный загадок и тайн, и раскрывать их по мере продвижения по сюжету. Ваше умение разгадывать головоломки и принимать важные решения будет ключевым элементом вашего успеха.
Luna Ravel предоставляет игрокам возможность переживать захватывающие приключения и погружаться в мир преступлений и расследований. Это уникальная игра, которая позволяет вам стать частью увлекательных историй и принимать решения, которые влияют на развитие сюжета.
- Неограниченное количество драгоценных камней
- Неограниченные билеты
- Неограниченное количество очков расследования
- Экипировка доступна
MOD V2
- МОД МЕНЮ
- Неограниченное количество драгоценных камней
- Неограниченные билеты
ПРИМЕЧАНИЕ:
- Если игра не работает в некоторых местах с использованием мода, то отключите мод для этой части.
- Убедитесь, что разрешение MOD MENU дано
Скачать Luna Ravel - Interactive Story (Мод, Много алмазов) v2025.0130.2 MOD APK
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