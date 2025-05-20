Kiss Me Darling! (Мод Меню) 0.5
Попади в тело героини отомэ-игры и соблазни… кого-нибудь, наконец!
Kiss Me Darling! — это романтический симулятор свиданий с элементами комедии и исекая, где ты внезапно оказываешься в теле главной героини своей любимой отомэ-игры. Каждые 5 минут ты пытаешься завоевать сердце мужского персонажа, но всё идёт не по плану: вокруг только девушки, и все они почему-то без ума от тебя. Мир игр оказывается сложнее, чем ты думал.
В Kiss Me Darling! сочетаются ветвящийся сюжет, выборы с последствиями и масса неловких романтических ситуаций. Ты взаимодействуешь с разными героями, принимаешь решения, управляешь симпатией и пытаешься найти путь назад в реальность — или остаться и разобраться в этой странной, но очаровательной истории. Игра подаёт классику жанра с юмором и неожиданными поворотами. Готов сыграть в любовь, где всё пошло не по скрипту? Тогда начни с первого поцелуя.
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Установка
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.