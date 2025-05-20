Описание

Kiss Me Darling! — это романтический симулятор свиданий с элементами комедии и исекая, где ты внезапно оказываешься в теле главной героини своей любимой отомэ-игры. Каждые 5 минут ты пытаешься завоевать сердце мужского персонажа, но всё идёт не по плану: вокруг только девушки, и все они почему-то без ума от тебя. Мир игр оказывается сложнее, чем ты думал.





В Kiss Me Darling! сочетаются ветвящийся сюжет, выборы с последствиями и масса неловких романтических ситуаций. Ты взаимодействуешь с разными героями, принимаешь решения, управляешь симпатией и пытаешься найти путь назад в реальность — или остаться и разобраться в этой странной, но очаровательной истории. Игра подаёт классику жанра с юмором и неожиданными поворотами. Готов сыграть в любовь, где всё пошло не по скрипту? Тогда начни с первого поцелуя.