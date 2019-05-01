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Bucket Crusher (Мод, Много денег)

Bucket Crusher (Мод, Много денег) 1.3.33

94
28
Скачать (93 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
VOODOO
Версия:
1.3.33
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 93 Мб
id приложения:
com.AndreyGushchin.BucketCrusher
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
94
Комментарии:
0
Просмотров:
34 354

Садитесь за руль — играйте одним кликом! Время игр, когда можно развлекаться и учиться одновременно. С Bucket Crusher вам не нужно беспокоиться о реальной жизни, потому что вы полностью контролируете свое ведро и то, что оно делает. Вы можете сломать этот холодильник, раздавить эту машину и превратить стопку блоков в кубики!


Побей мировой рекорд одним щелчком мыши! Проложите свой путь к вершине в этой уникальной игре, где вы несете ответственность за все, что происходит на экране. Вы играете за машину с уникальной возможностью построить рабочий резак для ковша. Разбирайте объекты, создавайте кубы из блоков и делайте это интересным благодаря множеству элементов, доступных в редакторе уровней.


Barrel Crusher - это веселый симулятор разрушения, в котором игроки получают под свое управление машину с уникальной возможностью увеличивать работу фрезы, пробивая бочки. С его помощью можно с легкостью демонтировать любой предмет. Особенно те, которые состоят из буквальных кубиков. Необходимо учитывать количество топлива в баке. Для того чтобы успеть сделать всю работу вовремя. Поэтому вам необходимо продумать свои действия и направления движения. Это привносит еще больше удовольствия в и без того увлекательную игру. Поклонникам VOODOO Entertainment обязательно стоит попробовать этот проект.


Скриншоты

Информация о модах

Много денег

 Теги темы: Много денег

Скачать Bucket Crusher (Мод, Много денег) 1.3.33 взлом

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Скачать Bucket Crusher (Мод, Много денег) 93 Мб Ссылка 2 93 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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