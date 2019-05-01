Садитесь за руль — играйте одним кликом! Время игр, когда можно развлекаться и учиться одновременно. С Bucket Crusher вам не нужно беспокоиться о реальной жизни, потому что вы полностью контролируете свое ведро и то, что оно делает. Вы можете сломать этот холодильник, раздавить эту машину и превратить стопку блоков в кубики!





Побей мировой рекорд одним щелчком мыши! Проложите свой путь к вершине в этой уникальной игре, где вы несете ответственность за все, что происходит на экране. Вы играете за машину с уникальной возможностью построить рабочий резак для ковша. Разбирайте объекты, создавайте кубы из блоков и делайте это интересным благодаря множеству элементов, доступных в редакторе уровней.





Barrel Crusher - это веселый симулятор разрушения, в котором игроки получают под свое управление машину с уникальной возможностью увеличивать работу фрезы, пробивая бочки. С его помощью можно с легкостью демонтировать любой предмет. Особенно те, которые состоят из буквальных кубиков. Необходимо учитывать количество топлива в баке. Для того чтобы успеть сделать всю работу вовремя. Поэтому вам необходимо продумать свои действия и направления движения. Это привносит еще больше удовольствия в и без того увлекательную игру. Поклонникам VOODOO Entertainment обязательно стоит попробовать этот проект.