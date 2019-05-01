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PC Simulator (Мод, Много денег)

PC Simulator (Мод, Много денег) 1.8.0

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4
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Версия:
1.8.0
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Yiming
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 60 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6 078

PC Simulator — это игра, а также приложение, которое поможет вам понять определенные концепции. Вы можете играть в игру, которая имитирует процесс сборки ПК, и все шаги и компоненты основаны на реальном ПК, чтобы помочь вам понять. В результате вы также можете узнать о ПК во время игры. Иногда вы можете использовать то, чему научились здесь, для создания хорошего ПК.


Начнем с того, что одна из лучших вещей, которую вы можете сделать в этой игре, это включить компьютер, когда вы закончите сборку. Вы можете включить свой собранный вручную ПК и наблюдать за его безупречной работой, как профессионал. И если ваш компьютер не работает, вы должны перепроверить его. Это требует времени и требует, чтобы вы повторяли все свои шаги несколько раз, пока все не будет в порядке. Хотя это кажется пустой тратой времени, это реальный процесс создания ПК. Вы можете проявить терпение, которое пригодится, когда вы захотите стать настоящим сборщиком ПК.


Компоненты будут появляться постепенно и демонстрировать свои функции на всех этапах. Пожалуйста, внимательно прочитайте их, чтобы убедиться в понимании, прежде чем помещать их в футляр. Если вы их неправильно совместите, ваш ПК все еще может работать, но через некоторое время они будут конфликтовать друг с другом. Компьютер сразу переставал работать. В худшем случае он сгорит и необратимо сломается.


Скриншоты

Информация о модах

  • Неограниченный биткойн
  • Неограниченные деньги (купить за биткойны)
 Теги темы: Много денег

Скачать PC Simulator (Мод, Много денег) 1.8.0 взлом

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Скачать PC Simulator (Мод, Много денег) 60 Мб Ссылка 2 60 Мб

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