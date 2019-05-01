PC Simulator — это игра, а также приложение, которое поможет вам понять определенные концепции. Вы можете играть в игру, которая имитирует процесс сборки ПК, и все шаги и компоненты основаны на реальном ПК, чтобы помочь вам понять. В результате вы также можете узнать о ПК во время игры. Иногда вы можете использовать то, чему научились здесь, для создания хорошего ПК.





Начнем с того, что одна из лучших вещей, которую вы можете сделать в этой игре, это включить компьютер, когда вы закончите сборку. Вы можете включить свой собранный вручную ПК и наблюдать за его безупречной работой, как профессионал. И если ваш компьютер не работает, вы должны перепроверить его. Это требует времени и требует, чтобы вы повторяли все свои шаги несколько раз, пока все не будет в порядке. Хотя это кажется пустой тратой времени, это реальный процесс создания ПК. Вы можете проявить терпение, которое пригодится, когда вы захотите стать настоящим сборщиком ПК.





Компоненты будут появляться постепенно и демонстрировать свои функции на всех этапах. Пожалуйста, внимательно прочитайте их, чтобы убедиться в понимании, прежде чем помещать их в футляр. Если вы их неправильно совместите, ваш ПК все еще может работать, но через некоторое время они будут конфликтовать друг с другом. Компьютер сразу переставал работать. В худшем случае он сгорит и необратимо сломается.