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Carros Baixo Brasil (Мод, Без рекламы)

Carros Baixo Brasil (Мод, Без рекламы) 3.0.8

Заниженные тачки, стикеры и свобода тюнинга по-бразильски
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Версия:
3.0.8
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Mobile Games Brasil
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 14:26
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 186 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Carros Baixo Brasil — это автомобильный симулятор с уклоном в бразильскую авто-культуру, где ты управляешь заниженными машинами, кастомизируешь их по полной и пробуешь разные способы заработать в игре. Уже в первой версии доступны три работы, тюнинг-мастерская, кастомные винилы и возможность наклеить фирменные стикеры. Всё сделано, чтобы ты чувствовал атмосферу улиц Бразилии — с характером, стилем и своими правилами.


Разработчики обещают регулярные обновления, новые режимы и улучшения, включая больше вариантов работы, новые модели автомобилей и расширенные элементы кастомизации. Игра всё ещё в разработке, но уже сейчас даёт массу удовольствия от погружения в локальный стиль. Carros Baixo Brasil — это не просто гонки, это лайфстайл с колесами. Попробуй сам и прокати свой стиль!


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Carros Baixo Brasil (Мод, Без рекламы) v3.0.8 MOD APK

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Скачать Carros Baixo Brasil (Мод, Без рекламы) 186 Мб Ссылка 2 186 Мб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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