Описание

Carros Baixo Brasil — это автомобильный симулятор с уклоном в бразильскую авто-культуру, где ты управляешь заниженными машинами, кастомизируешь их по полной и пробуешь разные способы заработать в игре. Уже в первой версии доступны три работы, тюнинг-мастерская, кастомные винилы и возможность наклеить фирменные стикеры. Всё сделано, чтобы ты чувствовал атмосферу улиц Бразилии — с характером, стилем и своими правилами.





Разработчики обещают регулярные обновления, новые режимы и улучшения, включая больше вариантов работы, новые модели автомобилей и расширенные элементы кастомизации. Игра всё ещё в разработке, но уже сейчас даёт массу удовольствия от погружения в локальный стиль. Carros Baixo Brasil — это не просто гонки, это лайфстайл с колесами. Попробуй сам и прокати свой стиль!