Carros Baixo Brasil (Мод, Без рекламы) 3.0.8
Заниженные тачки, стикеры и свобода тюнинга по-бразильски
Carros Baixo Brasil — это автомобильный симулятор с уклоном в бразильскую авто-культуру, где ты управляешь заниженными машинами, кастомизируешь их по полной и пробуешь разные способы заработать в игре. Уже в первой версии доступны три работы, тюнинг-мастерская, кастомные винилы и возможность наклеить фирменные стикеры. Всё сделано, чтобы ты чувствовал атмосферу улиц Бразилии — с характером, стилем и своими правилами.
Разработчики обещают регулярные обновления, новые режимы и улучшения, включая больше вариантов работы, новые модели автомобилей и расширенные элементы кастомизации. Игра всё ещё в разработке, но уже сейчас даёт массу удовольствия от погружения в локальный стиль. Carros Baixo Brasil — это не просто гонки, это лайфстайл с колесами. Попробуй сам и прокати свой стиль!
Взлом скорости, без рекламы.
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
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