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Football Referee Simulator 3D (Мод, Много денег)

Football Referee Simulator 3D (Мод, Много денег) 0.0.40

Стань судьёй на поле: принимай решения, строй карьеру, управляй матчем
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Версия:
0.0.40
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
JLabs Games
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 01:27
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 324 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

Football Referee Simulator 3D — это симулятор арбитра, в котором ты выходишь на поле не как игрок, а как главный судья. Каждые пять минут — это жёсткий фол, спорный офсайд или спор за пенальти. Ты — последняя инстанция. Оценивай эпизоды, контролируй игру и влияй на исход каждого матча своей рассудительностью и хладнокровием.


Проходи через национальные и международные футбольные лиги, каждая из которых требует адаптации к стилю игры и уровню давления. Примешь ли ты вызов английской Премьер-лиги, Серии А или бурлящих южноамериканских чемпионатов? Football Referee Simulator 3D — это уникальный взгляд на футбол с позиции, где каждое решение важно и каждое действие может стоить репутации. Стань тем, кто держит матч под контролем.


Информация о модах

• Неограниченные монеты

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 Теги темы: Много денег

Скачать Football Referee Simulator 3D (Мод, Много денег) v0.0.40 MOD APK

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Скачать Football Referee Simulator 3D (Мод, Много денег) 324 Мб Ссылка 2 324 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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