Описание

Football Referee Simulator 3D — это симулятор арбитра, в котором ты выходишь на поле не как игрок, а как главный судья. Каждые пять минут — это жёсткий фол, спорный офсайд или спор за пенальти. Ты — последняя инстанция. Оценивай эпизоды, контролируй игру и влияй на исход каждого матча своей рассудительностью и хладнокровием.





Проходи через национальные и международные футбольные лиги, каждая из которых требует адаптации к стилю игры и уровню давления. Примешь ли ты вызов английской Премьер-лиги, Серии А или бурлящих южноамериканских чемпионатов? Football Referee Simulator 3D — это уникальный взгляд на футбол с позиции, где каждое решение важно и каждое действие может стоить репутации. Стань тем, кто держит матч под контролем.