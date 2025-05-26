Football Referee Simulator 3D (Мод, Много денег) 0.0.40
Стань судьёй на поле: принимай решения, строй карьеру, управляй матчем
Football Referee Simulator 3D — это симулятор арбитра, в котором ты выходишь на поле не как игрок, а как главный судья. Каждые пять минут — это жёсткий фол, спорный офсайд или спор за пенальти. Ты — последняя инстанция. Оценивай эпизоды, контролируй игру и влияй на исход каждого матча своей рассудительностью и хладнокровием.
Проходи через национальные и международные футбольные лиги, каждая из которых требует адаптации к стилю игры и уровню давления. Примешь ли ты вызов английской Премьер-лиги, Серии А или бурлящих южноамериканских чемпионатов? Football Referee Simulator 3D — это уникальный взгляд на футбол с позиции, где каждое решение важно и каждое действие может стоить репутации. Стань тем, кто держит матч под контролем.
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Скачать Football Referee Simulator 3D (Мод, Много денег) v0.0.40 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.