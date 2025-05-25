Описание

Haven & Journey — это уютное приключение с элементами строительства, сражений и доброй сказочной магии. Ты играешь за крошечного героя — Хранителя дома, спустившегося с небес, чтобы спасти некогда мирную деревню от зловещей темной магии. Каждые пять минут — это новый квест, бой с волшебным пакостником или стройка уютного домика для местных жителей.





Собирай ресурсы, строи дома, приручай милых спутников и исследуй волшебный мир, где даже облака могут хмуриться. Тебе предстоит вернуть деревне её былую радость, распутать тайну исчезнувших желейных деревьев и сразиться с непослушными магическими существами. Haven & Journey — это тёплая история о добре, заботе и приключениях в мире, где дружба и дом важнее всего.