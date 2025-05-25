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Haven & Journey (Мод меню)

Haven & Journey (Мод меню) 1.0.1

Спаси деревню от тьмы: строй дома, побеждай магию и заводи друзей
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Версия:
1.0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
uLotGame
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 13:16
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 58 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
14
Скриншоты
Описание

Haven & Journey — это уютное приключение с элементами строительства, сражений и доброй сказочной магии. Ты играешь за крошечного героя — Хранителя дома, спустившегося с небес, чтобы спасти некогда мирную деревню от зловещей темной магии. Каждые пять минут — это новый квест, бой с волшебным пакостником или стройка уютного домика для местных жителей.


Собирай ресурсы, строи дома, приручай милых спутников и исследуй волшебный мир, где даже облака могут хмуриться. Тебе предстоит вернуть деревне её былую радость, распутать тайну исчезнувших желейных деревьев и сразиться с непослушными магическими существами. Haven & Journey — это тёплая история о добре, заботе и приключениях в мире, где дружба и дом важнее всего.


Информация о модах

Меню модов

Множитель урона

Множитель защиты

Валюта никогда не падает

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Haven & Journey (Мод меню) v1.0.1 MOD APK

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Скачать Haven & Journey (Мод меню) 58 Мб Ссылка 2 58 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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