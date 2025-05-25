Haven & Journey (Мод меню) 1.0.1
Спаси деревню от тьмы: строй дома, побеждай магию и заводи друзей
Haven & Journey — это уютное приключение с элементами строительства, сражений и доброй сказочной магии. Ты играешь за крошечного героя — Хранителя дома, спустившегося с небес, чтобы спасти некогда мирную деревню от зловещей темной магии. Каждые пять минут — это новый квест, бой с волшебным пакостником или стройка уютного домика для местных жителей.
Собирай ресурсы, строи дома, приручай милых спутников и исследуй волшебный мир, где даже облака могут хмуриться. Тебе предстоит вернуть деревне её былую радость, распутать тайну исчезнувших желейных деревьев и сразиться с непослушными магическими существами. Haven & Journey — это тёплая история о добре, заботе и приключениях в мире, где дружба и дом важнее всего.
Меню модов
Множитель урона
Множитель защиты
Валюта никогда не падает
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.