Описание

Idle Leo — это idle-RPG, где пустынная арена кипит постоянными стычками отрядов. Ты ведёшь пёструю пятёрку бойцов через волну врагов, собираешь трофеи и возвращаешься в лагерь, пока игра фармит опыт сама. Каждые пять минут меняется состав противника: один бой — россыпь монет, следующий — сюрприз-босс, который проверит расстановку. Смотри, как герои растут в уровнях даже когда телефон лежит в кармане, и готовься к новому броску.





Главная приманка — динамическая система героев: танки, маги и роги открываются пачками, у каждого своя цепочка умений. Комбинируй ауры, подбирай синергию и трать добычу на редкие артефакты. Щедрые рейды сыпят ресурсы для роста, а ежедневные задания приносят кристаллы для бесплатного призыва. Когда звёзды на плечах сияют, открой испытание сезона и проверь, хватит ли стратегии, чтобы закрепиться на вершине топа. Присоединяйся — вершина ждёт твоё знамя.



