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Idle Leo (Мод Меню)

Idle Leo (Мод Меню) v1.0.1

Собери легендарный отряд и заберись на вершину арены всей тактической мощи

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Версия:
1.0.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
(주)필굿밴디츠
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 16:33
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 750 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6
Описание

Idle Leo — это idle-RPG, где пустынная арена кипит постоянными стычками отрядов. Ты ведёшь пёструю пятёрку бойцов через волну врагов, собираешь трофеи и возвращаешься в лагерь, пока игра фармит опыт сама. Каждые пять минут меняется состав противника: один бой — россыпь монет, следующий — сюрприз-босс, который проверит расстановку. Смотри, как герои растут в уровнях даже когда телефон лежит в кармане, и готовься к новому броску.


Главная приманка — динамическая система героев: танки, маги и роги открываются пачками, у каждого своя цепочка умений. Комбинируй ауры, подбирай синергию и трать добычу на редкие артефакты. Щедрые рейды сыпят ресурсы для роста, а ежедневные задания приносят кристаллы для бесплатного призыва. Когда звёзды на плечах сияют, открой испытание сезона и проверь, хватит ли стратегии, чтобы закрепиться на вершине топа. Присоединяйся — вершина ждёт твоё знамя.



Информация о модах

Мод Меню

Множитель урона

Множитель защиты

Режим Бога

Неограниченная валюта

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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Idle Leo (Мод Меню) 750 Мб Ссылка 2 750 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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