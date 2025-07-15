Idle Leo (Мод Меню) v1.0.1
Собери легендарный отряд и заберись на вершину арены всей тактической мощи
Idle Leo — это idle-RPG, где пустынная арена кипит постоянными стычками отрядов. Ты ведёшь пёструю пятёрку бойцов через волну врагов, собираешь трофеи и возвращаешься в лагерь, пока игра фармит опыт сама. Каждые пять минут меняется состав противника: один бой — россыпь монет, следующий — сюрприз-босс, который проверит расстановку. Смотри, как герои растут в уровнях даже когда телефон лежит в кармане, и готовься к новому броску.
Главная приманка — динамическая система героев: танки, маги и роги открываются пачками, у каждого своя цепочка умений. Комбинируй ауры, подбирай синергию и трать добычу на редкие артефакты. Щедрые рейды сыпят ресурсы для роста, а ежедневные задания приносят кристаллы для бесплатного призыва. Когда звёзды на плечах сияют, открой испытание сезона и проверь, хватит ли стратегии, чтобы закрепиться на вершине топа. Присоединяйся — вершина ждёт твоё знамя.
Мод Меню
Множитель урона
Множитель защиты
Режим Бога
Неограниченная валюта
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.