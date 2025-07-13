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A Planet of Mine (Мод, Unlocked)

A Planet of Mine (Мод, Unlocked) v1.048

Каждая новая галактика непохожа на предыдущую и принадлежит только тебе

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Версия:
1.048
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Tuesday Quest
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Вчера, 22:34
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 41 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
Описание

A Planet of Mine — это мобильная стратегия, где ты развиваешь цивилизацию на случайно сгенерированных планетах. Каждая новая игра уникальна: биомы, ресурсы и обитатели распределяются по галактике каждый раз по-новому. Ты начинаешь с одной планеты, постепенно осваиваешь территорию, добываешь ресурсы, строишь здания и управляешь населением. Главное — грамотно распределять роли между рабочими, учёными и колонистами, чтобы не остаться без еды или энергии.


Ты не один во Вселенной: в системе могут обитать другие разумные виды. Союз или война — решаешь ты. У каждой расы свои особенности и бонусы, которые можно использовать для экономического роста или военного преимущества. Игра предлагает базовые возможности бесплатно, без рекламы, но при желании ты можешь открыть дополнительные сценарии, инопланетные цивилизации и режимы. A Planet of Mine — это не просто стратегия, а целая галактика, которая меняется каждый раз. Готов построить свою империю в космосе?


Информация о модах
  • Все платные пакеты в игре разблокированы.
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 Теги темы: Unlocked

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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