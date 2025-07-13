A Planet of Mine (Мод, Unlocked) v1.048
Каждая новая галактика непохожа на предыдущую и принадлежит только тебе
A Planet of Mine — это мобильная стратегия, где ты развиваешь цивилизацию на случайно сгенерированных планетах. Каждая новая игра уникальна: биомы, ресурсы и обитатели распределяются по галактике каждый раз по-новому. Ты начинаешь с одной планеты, постепенно осваиваешь территорию, добываешь ресурсы, строишь здания и управляешь населением. Главное — грамотно распределять роли между рабочими, учёными и колонистами, чтобы не остаться без еды или энергии.
Ты не один во Вселенной: в системе могут обитать другие разумные виды. Союз или война — решаешь ты. У каждой расы свои особенности и бонусы, которые можно использовать для экономического роста или военного преимущества. Игра предлагает базовые возможности бесплатно, без рекламы, но при желании ты можешь открыть дополнительные сценарии, инопланетные цивилизации и режимы. A Planet of Mine — это не просто стратегия, а целая галактика, которая меняется каждый раз. Готов построить свою империю в космосе?
- Все платные пакеты в игре разблокированы.
Скачать A Planet of Mine (Мод, Unlocked) v1.048 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.