Описание

A Planet of Mine — это мобильная стратегия, где ты развиваешь цивилизацию на случайно сгенерированных планетах. Каждая новая игра уникальна: биомы, ресурсы и обитатели распределяются по галактике каждый раз по-новому. Ты начинаешь с одной планеты, постепенно осваиваешь территорию, добываешь ресурсы, строишь здания и управляешь населением. Главное — грамотно распределять роли между рабочими, учёными и колонистами, чтобы не остаться без еды или энергии.





Ты не один во Вселенной: в системе могут обитать другие разумные виды. Союз или война — решаешь ты. У каждой расы свои особенности и бонусы, которые можно использовать для экономического роста или военного преимущества. Игра предлагает базовые возможности бесплатно, без рекламы, но при желании ты можешь открыть дополнительные сценарии, инопланетные цивилизации и режимы. A Planet of Mine — это не просто стратегия, а целая галактика, которая меняется каждый раз. Готов построить свою империю в космосе?